Albese Volley: si è giocato il 2° turno d'andata del campionato di serie A2 donne.

Albese Volley: la prima trasferta regala alla Tecnoteam la prima vittoria stagionale

La prima trasferta stagionale del campionato di serie A2 donne ha portato bene all'Albese Volley che ha staccato il primo successo e i primi punti. La Tecnoteam di coach Mauro Chiappafreddo infatti si è imposta domenica 30 ottobre 2022 sul difficile campo dell'Itas Trentino con il punteggio di 3-2 al termine di una maratona di quasi 2 ore di gara.

Una sfida molto intensa che la Tecnoteam aveva iniziato molto bene portandosi sul 2-0 ma che poi ha visto lentamente scivolare dalle mani con il recupero e il pareggio delle locali. Decisivo quindi il tie break che ha visto la zampata vincente delle guerriere di coach Chiappafreddo trascinate dalle due top scorer Stroppa con 19 punti e Nardo con 17, L'Albese tornerà in campo domenica 6 novembre ancora in trasferta ospite del Mondovì che ieri ha battuto la Picco Lecco in trasferta.

Il tabellino di ITAS TRENTINO - TECNOTEAM ALBESE VOLLEY COMO 2-3

Parziali 18-25, 16-25, 25-17, 25-17, 10-15

ITAS TRENTINO: Mason 14, Moretto 8, Dehoog 21, Michieletto 13, Fondriest 11, Bonelli 1, Parlangeli (L), Meli 1. Non entrate: Bisio, Joly, Libardi (L), Michieletto, Serafini. All. Saja.

TECNOTEAM ALBESE VOLLEY COMO: Nicolini 3, Cassemiro 8, Veneriano 9, Stroppa 18, Nardo 17, Gallizioli 9, Rolando (L), Nicoli 1, Conti, Pinto, Cantaluppi. Non entrate: Bernasconi, Badini, Radice (L). All. Chiappafreddo.

ARBITRI: Sessolo, Laghi.

Risultati del 2° turno girone A serie A2 femminile

Sabato 29 ottobre ore 17 Club Italia – U.S. Esperia Cremona 1-3

Domenica 30 ore 17

Itas Trentino – Tecnoteam Albese Volley Como 2-3

Futura Giovani Busto Arsizio – Emilbronzo 2000 Montale 3-0

Bsc Materials Sassuolo – Valsabbina Millenium Brescia 3-2

Picco Lecco – Lpm Bam Mondovi’ 1-3

Chromavis Eco Db Offanengo – Volley Hermaea Olbi 1-3a

Classifica girone A serie A2 femminile

U.S. Esperia Cremona 6 (2 – 0); Volley Hermaea Olbia 6 (2 – 0); Futura Giovani Busto Arsizio 6 (2 – 0); Bsc Materials Sassuolo 4 (2 – 0); Valsabbina Millenium Brescia 4 (1 – 1); Lpm Bam Mondovi’ 3 (1 – 1); Picco Lecco 3 (1 – 1); Tecnoteam Albese Volley Como 2 (1 – 1); Itas Trentino 1 (0 – 2); Emilbronzo 2000 Montale 1 (0 – 2); Chromavis Eco Db Offanengo 0 (0 – 2); Club Italia 0 (0 – 2).

Programma del 3° turno d'andata girone B serie A2 femminile

Sabato 5 novembre ore 16.00

Club Italia – Picco Lecco

Volley Hermaea Olbia – Itas Trentino

Domenica 6 novembre ore 17.00

Valsabbina Millenium Brescia – Futura Giovani Busto Arsizio

Chromavis Eco Db Offanengo – Emilbronzo 2000 Montale

Bsc Materials Sassuolo – U.S. Esperia Cremona

Lpm Bam Mondovi’ – Tecnoteam Albese Volley Como