Albese Volley: la rinnovata Tecnoteam si raduna il 17 agosto

Conto alla rovescia iniziato in casa del club brianzolo in vista del via della stagione 2023/24

Non ha mai smesso di giocare l'argentina Daniela Bulaich che con la sua nazionale è in finale di Coppa Panamericana

Vacanze finite per l'Albese Volley che giovedì 17 si radunerà presso le mura amiche del PalaPedretti per iniziare la preparazione in vista della nuova stagione in serie A2 2023/24. Prima di cominciare a sudare agli ordini dello staff di coach Mauro Chiappafreddo la Tecnoteam sarà presentata ufficialmente ad autorità, stampa e tifosi alle ore 11 presso il Centro Civico di Albese.

La settimana prossima, il 24 agosto alle 15 la Tecnoetam con squadra e dirigenza sarà ricevuta anche presso il Comune di Como dal sindaco Alessandro Rapinese. Intanto lavori estivi straordinari per uno dei nuovi acquisti della Tecnoetam, la banda argentina Daniela Bulaich che con la sua nazionale si è qualificata per la finalissima della Coppa Panamericana dove affronterà il Porto Rico.

Quindi terminato l'impegno con l'Argentina, Bulaich partirà alla volta di Albese per raggiungere le sue nuove compagne di squadra e aprire ufficialmente la sua avventura in Italia.