Albese Volley, la schiacciatrice della Tecnoteam Alice Nardo sul tetto d'Europa con l'Italia Under21

Albese Volley: si è conclusa ieri in Puglia la prima edizione del campionato continentale giovanile.

Albese Volley: le azzurre hanno completato il loro percorso netto battendo in finalissima la Serbia per 3-2 al tie break

Anche l'Albese Volley fa festa e celebra l'impresa della sua atleta Alice Nardo che ieri sera si è laureata campionessa d'Europa con l'Italia Under21. Missione compiuta dalle azzurre che a Cerignola in Puglia hanno vinto la prima edizione dei Campionati Europei U21 sbaragliando il campo e compiendo un autentico percorso netto da imbattute. Il trionfo come detto è arrivato ieri sera battendo in finale per 3-2 la Serbia esattamente come nel girone eliminatorio al tie break e in rimonta. Una grande gioia per l'ambiente azzurro che completa una domenica incredibile per l'Italia del Volley dopo i successi in Nation League della nazionale maggiore femminile e del doppio oro europeo conquistato da Under18 e Under22 maschili. E a questa super festa azzurra partecipa meritatamente anche la schiacciatrice della Tecnoteam Alice Nardo che tonerà ad Albese con un oro europeo al collo.

Le 12 azzurre convocate

Palleggiatrici: Valentina Bartolucci, Sofia Monza

Opposti: Binto Diop, Giorgia Frosini

Schiacciatrici: Alessia Bolzonetti, Emma Cagnin, Alice Nardo, Loveth Omoruyi

Centrali: Emma Graziani, Giulia Marconato, Linda Nwakalor

Libero: Martina Armini

Lo staff azzurro

Coach Luca Pieragnoli; vice Stefano Saja; assistente Matteo Ingratta.

IL CALENDARIO

Pool I: Italia, Serbia, Austria, Ucraina

1° turno – 12 luglio - Pala Tatarella - Cerignola

Italia – Ucraina 3-1, Austria-Serbia 0-3

2° turno – 13 luglio - Pala Tatarella - Cerignola

Austria – Italia 0-3, Serbia-Ucraina 3-0

3°turno – 14 luglio - Pala Tatarella - Cerignola

Ore 17.30 Ucraina – Austria 3-1

Ore 20.00 Italia-Serbia 3-2 (23-25, 13-25, 25-17, 25-17, 21-19)

Pool A Classifica: Italia 9; Serbia 6 punti; Ucraina 3; Austria 0

Pool B Classifica: Polonia 9; Turchia 6; Danimarca 3; Israele 0.

Pool B 3°turno – 14 luglio

Ore 17.30 Danimarca-Turchia 0-3

Ore 20 Polonia-Israele 3-0

Semifinali 1°-4° posto – 16 luglio - Pala Tatarella - Cerignola

ore 17.30 – 1ª Pool Italia - 2 ª Pool II Turchia 3-2 (23-25, 25-17, 25-21, 17-25, 15-12)

ore 20.00 – 1ª Pool II Polonia - 2 ª Pool I Serbia 0-3

Finale 3°-4° posto – 17 luglio 2022 - Pala Tatarella - Cerignola

Ore 17.30 Turchia-Polonia 3-2

Finale 1°-2° posto – 17 luglio 2022 - Pala Tatarella - Cerignola

Ore 20.00 Italia-Serbia 3-2 (17-25, 25-17, 15-25, 25-19, 15-11)