Albese Volley la Tecnoteam alle 18 rende vista al Club Italia e apre il suo tour de force

Albese Volley oggi si giocano due recuperi nel girone B di serie A2 donne.

Mercoledì di recuperi per il campionato di serie A2 femminile e anche per l'Albese Volley. Oggi infatti il girone B propone due gare valide per il 3° turno di ritorno rinviato qualche settimana fa: alle 16 si gioca in Sicilia Rizzotti Catania Pallavolo Sicilia -Lpm Bam Mondovì mentre alle ore 18 presso il Centro Pavesi di Milano andrà in scena Club Italia-Tecnteam. Una sfida delicata che segna il ritorno in campo dopo il weekend di riposo della squadra albesina che vuole aprire nel migliore dei modi il suo tour de force di sei gare in meno di venti giorni. La squadra di coach Mucciolo è reduce dalla vittoria ottenuta due settimane fa ottenuta sul campo di Modica e oggi vuole prolungare il suo buon momento anche contro le giovani del Club Italia che all'andata sconfisse a Casnate il 17 ottobre scorso con un bel 3-0. Tecnoteam a caccia di punti anche per risalire in classifica dove dopo gli ultimi risultati delle concorrenti dirette è scivolata, momentaneamente, al settimo posto.

Recupero del 2° turno di ritorno del girone B

Mercoledì 9 febbraio ore 18 Club Italia Crai – Tecnoteam (Crentro Pavesi), ore 16 Rizzotti Catania Pallavolo Sicilia -Lpm Bam Mondovì.

La nuova classifica del girone B

Cda Talmassons 36; Eurospin Pinerolo 35; Lpm Bam Mondovì 33; Sorelle Ramonda Montecchio 30; Itas Martignacco 24; Ranieri International Soverato 22; Tecnoteam Albese Volley Como 21; Crai Club Italia 15; Anthea Vicenza 13; Rizzotti Catania Pallavolo Sicilia 10; Pvt Egea Modica 4.

Il programma del 8° turno di ritorno del girone B

Domenica 13 febbraio ore 17

Ipag Sorelle Ramonda Montecchio – Itas Ceccarelli Group Martignacco

Ranieri International Soverato – Club Italia Crai

Eurospin Ford Sara Pinerolo – Tecnoteam Albese Volley Como

Cda Talmassons – Rizzotti Design Pallavolo Sicilia Catania (13-02-2022 16:00)

Anthea Vicenza – Egea Pvt Modica

RIPOSA: LPM BAM MONDOVI’