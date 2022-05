Albese Volley la Tecnoteam 2022/23 riparte dalle conferme di Alice Nardo e Chiara Pinto

pallavolo femminile news

Incomincia a prendere forma la nuova Albese Volley che parteciperà al campionato 2022/23 di serie A2 femminile. Dopo gli addii a coach Cristiano Mucciolo condottiero delle ultime stagioni e ad alcune giocatrici storiche come Caterina Cialfi e Carlotta "Otta" Zanotto ecco che il presidente Graziano Crimella ha messo a punto i primi tasselli e comunicato le prime conferme della nuova Tecnoteam. La squadra albesina infatti ripartirà dalla banda piemontese Alice Nardo e dalla banda bergamasca Chiara Pinto. Queste le prime parole dopo il rinnovo di Alice Nardo: "Sono davvero felicissima e orgogliosissima di vestire anche l'anno prossimo la maglia di Albese. Non vedo l'ora di rivedere i tifosi, spero ancora più numerosi al PalaFracescucci, perché sono sicura che divertiremo".

Prime certezze che arrivano come detto proprio dal presidente Crimella: "Dopo lo stop di circa un mese fa ora c'è grande voglia di ripartire. Sono contento dell'annata appena conclusa e dell'afflusso dei nostri tifosi. Spero che sarà lo stesso anche nel prossimo anno. Nel frattempo ci siamo già mossi e confermo che sicuramente giocheremo anche le partite casalinghe della prossima stagione al PalaFrecescucci di Casnate. Per quanto riguarda la squadra voglio ringraziare tutte le ragazze che ci hanno lasciato a cominciare da Cialfi e dalla nostra capitana Otta Zanotto che hanno deciso di dedicarsi maggiormente ai lori impegni lavorativi. Per quanto riguarda invece il nuovo allenatore è ancora presto e bisognerà aspettare ancora un paio di settimane prima di annunciarlo".