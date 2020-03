Albese Volley La Tecnoteam a casa almeno fino al 3 aprile

Albese Volley stop a tutta l’attività sotto rete.

Albese Volley le giocatrici della prima squadra e del settore giovanile si allenano individualmente

Continua lo stop forzato dell’Albese Volley e di tutta la pallavolo nostrana e italiana. Su indicazione del Coni e seguendo il decreto governativo per arginare l’emergenza del Coronavirus anche il volley italiano ha prolungato fermo il suo stop precauzionale fino al 3 aprile Vietando competizioni agonistiche di ogni tipo ed anche gli allenamenti. Ovviamente anche in casa Albese Volley si segue alla lettera il motto ” #iostoacasa” e aspettando di capire quando e come si potrà ripartire e tornare in campo ecco che le giocatrici si stanno allenando individualmente. Seguendo i programmi preparati dallo staff diretto da coach Cristiano Mucciolo, le giocatrici della prima squadra si stanno tenendo in forma tra le mura domestiche con la speranza di ritrovarsi a lavorare insieme per finire la stagione agonistica che ha già saltato un bel numero di gare. Nel weekend scorso del 14-15 marzo la Tecnoteam avrebbe osservato il turno di riposo nel campionato di B1 femminile ma come detto sarà costretta a saltare anche le gare di sabato 21 in Sardegna contro Palau Capo D’Orso quindi la trasferta di sette giorni dopo a Torino e la gara casalinga di sabato 4 aprile con il Costa Volpino. Andare oltre diventa complicato anche perché la ripresa ad inizio aprile anche solo degli allenamenti di squadra è in dubbio.

LA CLASSIFICA di B1 FEMMINILE DOPO 15 TURNI

Tecnoteam Volley, Picco Lecco 34 ; Esperia Cremona 29, Cbl Costa Volpino e Lilliput Settimo Torinese 23; Conad Alsenese 22; Don Colleoni Trescore Balneario 21; Arredo Frigo Acqui Terme 20; Florens Vigevano 19; Igor Trecate 17; ProChimica Biella 16; Capo d’Orso Palau 12; Volley Parella Torino 0.

Compiti a casa anche per le giovanili orange

Lontane dalla palestra anche tutte le squadre giovanili della CS Alba che però provano a tenersi in attività con i compiti a casa. Lo confermano le baby atlete delle squadre under 13 e under 14 che con grande costanza, entusiasmo e un pizzico di fantasia stanno seguendo i programmi e gli esercizi a casa preparati per loro dai coach Gianluca Cuda e Martina Losa. I due tecnici hanno spiegato con video e schede i piani di allenamento da svolgere individualmente a domicilio per continuare a tenersi in forma.

TORNA ALLA HOME E GUARDA TUTTE LE ALTRE NOTIZIE IN MENU