Albese Volley la Tecnoteam a segno e torna in vetta

Albese Volley dopo il 2° turno di ritorno di B1 femminile.

Albese Volley la squadra di coach Mucciolo ha regolato in casa per 3-0 il Lilliput

Nuovo successo per l’Albese Volley che torna in vetta al campionato di serie B1 femminile. La Tecnoteam schianta la Lilliput e aggancia al primo posto la Picco Lecco che ha osservato un turno di riposo. La squadra di coach Mucciolo tornerà in campo a Trescore Balneario sabato prossimo ospite della Don Colleoni di Trescore, passata 3-1 sul campo della Igor Trecate.

Il tabellino di TECNOTEAM VOLLEY-LILLIPUT SETTIMO TORINESE 3-0

PARZIALI 25-21; 26-24; 25-23

TECNOTEAM VOLLEY. Galazzo 9, Facco 13, Gabbiadini 6, Zanotto 12, Badini 10, Facchinetti 5, Rolando Libero, Bocchino 2, Besana, Amicone 1, Migliorin ne. Coach Mucciolo, vice Biffi, assistente Cuda

LILLIPUT SETTIMO TORINESE: Bazzarone 1, Re Valentina 12, Re Martina 10, Bruno 4, Mezzi 7, Brussino 7, Ghirotto Libero, Andreotti ne, Girardi, Marsengo ne, Gatti ne, Aiello ne, Morello Libero 2. Coach Medici, vice Specchia.

Programma del 2° turno di ritorno

Sabato 15 febbraio ore 21: Arredo Frigo Acqui Terme – Virtus Biella 3-0, Tecnoteam Volley – Lilliput Settimo Torinese 3-0; Florens Vigevano – Capo d’Orso Palau 3-0; Parella Torino – Esperia Cremona 1-3; Igor Trecate – Don Colleoni Trescore 1-3; Costa Volpino – Conad Alsenese 0-3. Riposa: Picco Lecco.

LA CLASSIFICA DOPO 15 GIORNATE: Tecnoteam Volley e Picco Lecco 34 punti; Esperia Cremona 29, Cbl Costa Volpino e Lilliput Settimo Torinese 23; Conad Alsenese 22; Don Colleoni Trescore Balneario 21; Arredo Frigo Acqui Terme 20; Florens Vigevano 19; Igor Trecate 17; ProChimica Biella 16; Capo d’Orso Palau 12; Volley Parella Torino 0.

Programma del 3° turno di ritorno

Sabato 22 febbraio ore 21 Don Colleoni Trescore Balneario – Tecnoteam Volley; Igor Trecate Volley – Florens Vigevano; Esperia Cremona – ProChimica Biella; Lilliput Settimo Torinese – Volley Parella Torino; Conad Alsenese – Arredo Frigo Acqui Terme; Acciaitubi Picco Lecco – Cbl Costa Volpino.

TORNA ALLA HOME E GUARDA TUTTE LE ALTRE NOTIZIE IN MENU