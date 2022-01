Albese Volley: la Tecnoteam al lavoro per arrivare pronta alla sfida di domenica con la Talmassons

News dalla pallavolo femminile

Albese Volley: intanto la società ha comunicato di non variare i prezzi e le nuove disposizioni di accesso al PalaFrancescucci di Casnate

Iniziata la marcia di avvicinamento dell'Albese Volley al prossimo impegno del campionato di serie A2 femminile che la vedrà tornare in campo per il 3° turno di ritorno domenica 9 gennaio al PalaFracescucci di Casnate contro la Talmassons. La Tecnoteam sotto la regia di coach Cristiano Mucciolo e del suo staff con il preparatore atletico Matteo Ferrari in testa, sta lavorando forte in questi giorni per arrivare pronta al primo appuntamento del 2022 dopo lo stop forzato per i contagi nel gruppo-squadra. La settimana del team albesino proseguirà con doppie sedute di allenamenti tra giovedì e sabato, per poi svolgere domenica mattina a Casnate la rifinitura sul campo da gara prima della sfida alla Talmassons che ricordiamo vinse il match d'andata per 3-0. Da segnalare che purtroppo anche il 3° turno di ritorno del girone B sarà incompleto visto che sono già state rinviate ben tre partite: Egea Pvt Modica – Ipag Sorelle Ramonda Montecchio, Rizzotti Design Pallavolo Sicilia Catania – Lpm Bam Mondovì ed Eurospin Ford Sara Pinerolo – Ranieri International Soverato.

Disposizioni per l'accesso al palazzetto di Casnate domenica 9 gennaio

Proprio in riferimento alla gara di domenica 9 gennaio l'Albese Volley ha comunicato di avere confermato i prezzi delle precedenti gare del girone di andata: 8 euro per il biglietto intero, 5 per i ridotti (12-16 anni ed Over65). Previste anche agevolazioni per le famiglie. Nessuna prenotazione on line, i biglietti si potranno acquistare direttamente al palazzetto dalle ore 15,30. L’accesso dei tifosi al palazzetto avverrà rispettando le disposizioni del Governo con il 35% della intera capienza dell’impianto di Casnate (2.000 posti a pieno regime), indossando mascherine FFP2 e con il super green pass.

Programma del 3° turno di ritorno del girone B di serie A2 donne

Domenica 9 gennaio ore 15:30

Egea Pvt Modica – Ipag Sorelle Ramonda Montecchio RINVIATA

Domenica 9 gennaio ore 17:00

Tecnoteam Albese Volley Como – Cda Talmassons

Rizzotti Design Pallavolo Sicilia Catania – Lpm Bam Mondovi’ RINVIATA

Eurospin Ford Sara Pinerolo – Ranieri International Soverato RINVIATA

Anthea Vicenza – Club Italia Crai

Riposa: Itas Ceccarelli Group Martignacco

La classifica aggiornata del girone B di serie A2 donne



Eurospin Ford Sara Pinerolo 29*; Cda Talmassons 29; Lpm Bam Mondovi’ 26*; Ipag Sorelle Ramonda Montecchio 24; Tecnoteam Albese Volley Como 16*; Ranieri International Soverato 14*; Itas Ceccarelli Group Martignacco 14; Anthea Vicenza 13; Club Italia Crai 11*; Rizzotti Design Pallavolo Sicilia Catania 4*; Egea Pvt Modica 3*.

*una partita in meno; **due partite in meno

Il Covid stoppa anche la finale di Coppa Italia di serie A2 femminile

A seguito del riscontro di alcune positività al Sars-Cov-2 nel gruppo squadra della Omag MT San Giovanni in Marignano è stata rinviata la Finale della Coppa Italia Serie A2 tra la Omag MT San Giovanni in Marignano e la Banca Valsabbina Millennium Brescia che era programmata per domani giovedì 6 gennaio 2022.