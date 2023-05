Albese Volley: nel weekend si chiude la Poule Salvezza di A2 donne per il club brianzolo.

Albese Volley: la Tecnoteam al lavoro per preparare l'ultima gara della stagione

Ha ripreso ad allenarsi l'Albese Volley che dopo aver archiviato con un pizzico d'amaro in bocca il quarto ko di fila, ora sta preparando l'ultima gara della Poule salvezza e della stagione in programma domenica a Marsala. Proprio Marsala ieri ha perso il recupero sul campo del Club Italia rimanendo così sul fondo della classifica. In casa Tecnoteam invece c'è grande voglia di riscatto e di chiudere in bellezza questa stagione nonostante ancora qualche acciacco fisico. Ultimi allenamenti divisi tra Merone, Albese e Casnate, prima della rifinitura di sabato e la partenza domenica alla volta della Sicilia per l'ultima gara.

Recupero del 3° turno:

Mercoledì 10 maggio Club Italia – Seap-Sigel Marsala 3-0

Il programma del 6° turno di ritorno Poule Serie A2 Femminile

Domenica 14 maggio ore 17 Seap-Sigel Marsala – Tecnoteam Albese Volley Como, 3m Pallavolo Perugia – Club Italia, Anthea Vicenza Volley – D&a Esperia Cremona, Assitec Volleyball Sant’Elia – Chromavis Eco Db Offanengo, Desi Shipping Akademia Messina – Emilbronzo 2000 Montale.

Classifica Poule Salvezza Serie A2 Femminile

D&a Esperia Cremona 42 punti (13 vinte - 18 perse); Tecnoteam Albese Volley Como 41 (14 - 17); Orocash Lecco 41 (14 - 18); Desi Shipping Akademia Messina 38 (12 - 19); Emilbronzo 2000 Montale 36 (13 - 18); Chromavis Eco Db Offanengo 36 (12 - 19); Anthea Vicenza Volley 33 (11 - 20); Assitec Volleyball Sant'Elia 30 (8 - 23); Club Italia 22 (7 - 24); Seap-Sigel Marsala 21 (7 - 24); 3m Pallavolo Perugia 21 (7 - 24).