Albese Volley la Tecnoteam al lavoro, suda forte agli ordini delo staff di coach Mucciolo

Albese Volley continua la preparazione della squadra brianzola di serie B1 femminile.

Continua a gonfie vele la preparazione dell’Albese Volley in vista del debutto nel prossimo campionato di serie B1 femminile 2020/21. Dopo tre settimane di lavoro fanno il punto della situazione in casa brianzola coach Cristiano Mucciolo e il suo fidato preparatore atletico Giuliano Botta.

Cristiano Mucciolo: “Tutto procede bene”

“Tutto sta procedendo molto bene, e le sensazioni sono davvero positive da parte del gruppo. Stiamo progredendo anche se in questa prima parte abbiamo dato priorità all’aspetto fisico e tecnico più che all’organizzazione di squadre e alla tattica. Del resto abbiamo tempo prima dell’inzio del campionato. Ora aspettiamo di avere la possibilità di fare amichevoli visto che serve svolgere i test sierologici quindi ci stiamo organizzando con la società e speriamo di incastrare qualche scrimmage prima dell’inizio del campionato”

Parola al prepatore Giuliano Botta: “Carichi diluiti nei due mesi per essere al top”

“La preparazione sta proseguendo molto bene rispettando tutti i protocolli Fipav. Dopo sei mesi di stop abbiamo ripreso in modo tranquillo perchè possiamo diluire e spalmare i carichi di lavoro su due mesi, rispetto al recente passato, per così arrivare in forma e al top proprio per il via del campionato”.