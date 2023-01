Albese Volley: la Tecnoteam alle ore 20.30 prova a rialzarsi sul campo dell'Offanengo

Albese Volley si gioca oggi il 4° turno infrasettimanale di ritorno di serie A2 donne.

Albese Volley: partita speciale per le albesine Cecilia Nicolini e Federica Stroppa ex di turno

Turno infrasettimanale per l'Albese Volley che questa sera alle 20.30 per il 4° turno di ritorno del girone A del campionato di serie A2 donne renderà visita alla Chromavis Eco Db Offanengo. Una gara che si presenta difficile per la Tecnoteam che già all'andata perse per 0-3 a Casnate ma che oggi è chiamata a una prova di cuore ed orgoglio per provare a riscattare le ultime sconfitte. Ancora da valutare le condizioni delle due infortunate Nardo e Stroppa. Comunque sia sarà questa una partita speciale per altre due giocatrici della Tecnoteam che scenderanno in campo stasera da ex: si tratta della palleggiatrice Cecilia Nicolini, in neroverde in B1 dal 2018 al 2020 e dell’opposta Federica Stroppa, sua compagna di squadra nella stagione 2019/2020. Ma questa sera non ci sarà troppo spazio per i sentimentalismi vista l'importante posta in palio anche per la Tecnoteam che vuole tornare a muovere la classifica. Ricordiamo che la gara di oggi sarà la prima di due trasferte consecutive ravvicinate che vedrà poi il team albesino in campo anche sabato 21 gennaio in anticipo (ore 17) a Cremona.

Programma del 4° turno di ritorno del Girone A serie A2 donne

Mercoledì 18 gennaio ore 20.30 Bsc Materials Sassuolo – Futura Giovani Busto Arsizio, Chromavis Eco Db Offanengo – Tecnoteam Albese Volley Como, Club Italia – Emilbronzo 2000 Montale, Volley Hermaea Olbia – D&a Esperia Cremona. Rinviate a data da destinarsi Valsabbina Brescia - OroCash Lecco, Bsc Materials Sassuolo - Futura Volley Giovani e Lpm Mondovì - Itas Trentino (alcune di loro impegnate in Coppa Italia)

Classifica del Girone A serie A2 donne

Itas Trentino 33 (10 – 4); Valsabbina Millenium Brescia 30 (10 – 4); Futura Giovani Busto Arsizio 29 (10 – 4); Bsc Materials Sassuolo 29 (10 – 4); Lpm Bam Mondovi’ 25 (8 – 6); Volley Hermaea Olbia 19 (7 – 7); Orocash Lecco 18 (6 – 8); D&a Esperia Cremona 18 (5 – 9); Chromavis Eco Db Offanengo 15 (5 – 9); Emilbronzo 2000 Montale 14 (5 – 9); Tecnoteam Albese Volley Como 13 (5 – 9); Club Italia 9 (3 – 11).