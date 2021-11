Albese Volley la Tecnoteam ancora in casa porta l'assalto alla Itas Ceccarelli Group Martignacco  

pallavolo femminile in campo

Albese Volley alle ore 17 a Casnate il team di coach Cristiano Mucciolo vuole confermare il suo buon momento

Dopo il bel punto strappato in rimonta pochi gironi fa al quotato Pinerolo, oggi l'Albese Volley torna in campo ancora tra le mura amiche di Casnate dove alle ore 17 per il 9° turno d'andata del campionato di serie A2 femminile ospiterà l'Itas Ceccarelli Group Martignacco che la sopravanza in classifica di soli 3 punti. L'occasione per il team di coach Cristiano Mucciolo di agganciare le avversarie in graduatoria e proseguire anche il suo buon momento.

Questi i prezzi dei biglietti per la gara odierna:

8 euro intero

5 ridotto (over 65 e 12-16 anni).

Nessuna prenotazione online, acquisto diretto ai botteghini del PalaFrancescucci.

Programma del 9° turno d'andata girone B

Domenica 21 novembre ore 16

Ranieri International Soverato – LPM BAM Mondovì

Anthea Vicenza – Rizzotti Design Pallavolo Sicilia Catania

Domenica 21 novembre ore 17

Eurospin Ford Sara Pinerolo – IPAG Sorelle Ramonda Montecchio

CDA Talmassons – Club Italia Crai

Tecnoteam Albese Volley Como – Itas Ceccarelli Group Martignacco ARBITRI: Pristerà – Brunelli

Classifica del GIRONE B

Cda Talmassons 18; Ipag Sorelle Ramonda Montecchio 18; Lpm Bam Mondovi’ 17; Eurospin Ford Sara Pinerolo 17; Itas Ceccarelli Group Martignacco 13; Ranieri International Soverato 11; Tecnoteam Albese Volley Como 10; Anthea Vicenza* 7; Club Italia Crai 5; Rizzotti Design Pallavolo Sicilia Catania* 4; Egea Pvt Modica* 0

*una partita in più