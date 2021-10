Albese Volley la Tecnoteam apre domenica contro Montecchio un vero tour de force 

Albese Volley verso il 4° turno del girone B del campionato di A1 donne.

Si prepara a tornare in campo l'Albese Volley. Archiviata la sconfitta subita sul campo della capolista, la Tecnoteam domenica 31 ottobre ospiterà a Casnate la seconda forza del girone B l'Ipag Sorelle Ramonda Montecchio che di fatto aprirà un vero e proprio tour de force con tante partite ravvicinate come ammette coach Cristiano Mucciolo:

"Ci attendono tre partite in una settimana e dobbiamo gestire bene queste tre partite complicate ma fattibili. A cominciare da quella contro Montecchio seconda in classifica che arriverà a casa nostra domenica prossima. E' una squadra forte che sta giocando bene ed è in fiducia quindi da affrontare al massimo. Poi mercoledì andremo in trasferta a Vicenza per poi tornare a Casnate domenica 7 novembre contro Modica. Decideremo il programma strada facendo ma ora siamo concentrati solo sulla singola gara cioè su quella più immediata contro Montecchio che sarà sicuramente non facile. Ecco perchè spero ci sarà come nella prima gara casalinga grande affluenza di pubblico a Casnate domenica perché la squadra ha bisogno del sostegno dei nostri tifosi".