Albese Volley: la Tecnoteam aprirà il suo 2022 domenica 9 gennaio in casa contro la Talmassons

Ora è ufficiale l'Albese Volley tornerà finalmente in campo domenica 9 gennaio quando in occasione del 3° turno di ritorno del campionato di serie A2 femminile ospiterà al Palafrancescucci di Casnate il Talmassons. La Lega infatti ha ufficializzato lo spostamento del match che in un primo momento sul calendario era fissato per giovedì 6 gennaio. Intanto è stata stabilita anche la data del recupero contro il Club Italia, gara rinviata il 26 dicembre scorso: la Tecnoteam giocherà, al centro Pavesi di Milano, mercoledì 9 febbraio alle 20,30. Dopo la recente parentesi del Covid, che ha costretto la squadra di coach Cristiano Mucciolo a fermarsi e a rinviare ben due gare, ora può davvero iniziare il 2022 del team albesino. Ricordiamo che domenica in occasione del match casalingo contro la Talmassons sarà ancora possibile acquistare il calendario 2022 del club che vede protagoniste le ragazze della Tecnoteam: il ricavato sarà devoluto interamente in beneficenza all'Associazione Luce e Vita ODV.