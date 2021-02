Albese Volley la Tecnoteam attende la visita delle giovani di Orago

Albese Volley vigilia del 3° turno del campionato di B1 femminile.

Albese Volley lo scout Luca Borgnola: “Avversario da non sottovalutare, quindi servirà grande attenzione”

Vigilia di campionato in casa dell’Albese Volley che, sulla scia dei primi due successi, sta oliando i giochi tattici per provare a calare il tris vincente domani sera quando, ancora tra le mura amiche della palestra Pedretti, ospiterà il terzo incontro del girone B1 di serie B femminile contro la MondialClima Orago. Il team varesino si presenta al cospetto della Tecnoteam con 3 punti in classifica frutto della vittoria ottenuta nel match d’esordio per 3-0 sul campo di Novate mentre settimana scorsa in casa ha perso con medesimo punteggio in casa contro Palau.

Una squadra giovane ma comunque da non sottovalutare come sottolinea lo scout della Tecnoteam Luca B0rgnolo.

“Orago è un club che ha grande storia nel settore giovanile con cui ha vinto molti titoli nazionali. La squadra che andremo ad affrontare domani sera è infatti molto giovane ma non per questo da sottovalutare perchè può metterci in difficoltà quindi ci vorrà grande attenzione e concentrazione , come sempre”.

Domani è in programma un vero big match in Sardegna tra Palau e Picco Lecco oltre a Novate-Settimo Milanese.

Programma del 3° turno del girone B1 di serie B femmile

Sabato 6 febbraio ore 21 Tecnoteam-Orago, Palau-Picco Lecco, Novate-Settimo Milanese.

La classifica del girone B1 di serie B femminile

Tecnoteam Albesevolley, Acciaitubi Picco Lecco 6; MondialClima Orago 3 punti; Capo d’Orso Palau, Coop Novate e Visette Settimo Milanese 0 punti.