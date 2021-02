Albese Volley La Tecnoteam cala il tris e avvisa la Picco Lecco

Albese Volley terzo turno vincente per il club brianzolo di B1 femminile.

Albese Volley la squadra di coach Mucciolo ieri sera ha regolato le giovani di Orago per 3-0

Tris vincente per l’Albese Volley che ieri sera alla palestra Pedretti ha imposto la sua superiorità anche nel 3° turno d’andata del campionato di serie B1 regolando le giovani di Orago per 3-0 e confermandosi in vetta al gironeB1 in coabiazione della Picco Lecco. Lecco che da parte sua ieri ha battuto 3-1 Palau in Sardegna preparando il campo per la grande sfida di sabato prossimo al Bione tra le prime della classe. Tornando al match di ieri la Tecnoteam ha mantenuto le premesse e i favori della vigilia regolando le giovani varesine in tre set con una buona prestazione corale che ha confermato la crescita del roster diretto da coach Cristiano Mucciolo.

IL tabellino di TECNOTEAM ALBESE VOLLEY – MONDIALCLIMA ORAGO 3-0

(èarziali 25-12; 25-17; 25-17)

TECNOTEAM ALBESEVOLLEY: Cialfi 2, Baldi 8, Gabbiadini 6, Zanotto 14, Badini 6, Gallizioli 10, Rolando libero, Bocchino 4, Ghezzi, Mantovani, Castelli 2, Facco ne. Coach Mucciolo, vice Biffi.

MONDIALCLIMA ORAGO: Brandi, Rossi 1, Visconti 7, Nosella 4, Baratella 7, Baldo 1, Provasi Libero, Maiorano 4, Pozzi 2, Gainelli 4, Sartore, Peres ne, Milani ne, Ferrari ne. Coach Carnelli, vice Casoli.

Arbitri; Plantamura (Busto Garolfo) e Maderma (Milano

Programma del 3° turno del girone B1 di serie B femmile

Sabato 6 febbraio ore 21 Tecnoteam-Orago 3-0, Palau-Picco Lecco 1-3, Novate-Settimo Milanese 3-0.

La classifica del girone B1 di serie B femminile

Tecnoteam Albesevolley, Acciaitubi Picco Lecco 9; MondialClima Orago, Capo d’Orso Palau, Coop Novate 3; Visette Settimo Milanese 0 punti.