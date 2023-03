Albese Volley: il club brianzolo oggi in campo alle ore in Sicilia nel 4° turno Poule Salvezza.

Albese Volley: la Tecnoteam cerca il tris vincente sullo stretto di Messina

Domenica sullo.. Stretto per l'Albese Volley che oggi alle 16 scende in campo ospite della Desi Shipping Akademia Messina per il 4° turno d'andata della Poule Salvezza che ' stata aperta ieri dall'anticipo Club Italia – Assitec Volleyball Sant’Elia 2-3.

Una sfida molto importante e a tempo stesso non facile per la Tecnoteam di coach Mauro Chiappafreddo contro l'attuale terzultima in classifica ma molto temile tra le mura amiche come avverte il tecnico albesino:

"Sappiamo di affrontare una formazione coriacea che in casa giocherà il tutto per tutto in maniera molto aggressiva per agguantare la salvezza. Ecco perchè noi dobbiamo essere pronti e non farci sorprendere".

La Tecnoteam invece dall'alto del suo primo posto vuole centrare la terza vittoria consecutiva in quella che rappresenta la prima di due trasferte di fila, che dopo Messina la vedrà ospite a Vicenza.

Programma del 4° turno della Poule salvezza serie A2 donne

Sabato 25 marzo ore 16 Club Italia – Assitec Volleyball Sant’Elia 2-3.

Domenica 26 marzo ore 15 Orocash Lecco – Seap-Sigel Marsala, ore 16 Desi Shipping Akademia Messina – Tecnoteam Albese Volley Como; ore 17 3m Pallavolo Perugia – D&a Esperia Cremona, Chromavis Eco Db Offanengo – Anthea Vicenza Volley.

RIPOSA: CHROMAVIS ECO DB OFFANENGO

Classifica della Poule salvezza serie A2 donne

Tecnoteam Albese Volley Como 34; D&a Esperia Cremona 28; Chromavis Eco Db Offanengo,

Orocash Lecco 27; Emilbronzo 2000 Montale 26; Anthea Vicenza Volley 25; Assitec Volleyball Sant’Elia 20; Seap-Sigel Marsala, Desi Shipping Akademia Messina 17; Club Italia 13; 3m Pallavolo Perugia 10.