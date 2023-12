Albese Volley: la Tecnoteam chiude il 2023 con il botto vincente a Bologna e in zona playoff

Chiusura di 2023 con il botto vincente per l'Albese Volley che ha confermato la sua grande crescita andando a sbancare anche il campo della Vtb Fcredil Bologna con un secco 3-0 che la proietta a quinto posto in zona playoff scavalcando così la Valsabbina Millenium Brescia rimasta a quota 22 avendo perso contro la Futura Busto.

Bel finale

Un finale di anno in crescendo che fa be sperare tutti in casa albesina a cominciare dal presidente Graziano Crimella: "La partita di Bologna era molto sentita dalla squadra contro un avversario che vanta giocatrici molto tecniche, con elementi che hanno militato in A1 e giovani molto promettenti. Le ragazze però hanno interpretato bene la partita con un primo set perfetto e poi siamo stati bravi a gestire. Ora la classifica ci è favorevole. Dovremo cercare di fare risultato a Casnate sabato 6 gennaio contro la Talmasson anche se ovviamente non sarà facile. Ma giocheremo in casa e speriamo di avere lo stesso pubblico caloroso avuto contro Brescia".

Il tabellino di Vtb Fcredil Bologna-Tecnoteam Albese Volle 0-3

Parziali: 13-25, 23-25, 23-25

VTB FCREDIL BOLOGNA: Neriotti 10, Tellaroli 8, Lotti 2, Tresoldi 8, Saccani, Ristori 8, Laporta (L), Bongiovanni 7, Fiore 1. Non entrate: Bovolo (L), Rossi, Del Federico, Taiani. All. Zappaterra.

TECNOTEAM ALBESE VOLLEY COMO: Veneriano 4, Zatkovic 13, Longobardi 12, Meli 12, Nicolini 2, Bulaich Simian 12, Fiori (L). Non entrate: Radice, Zanotto, Patasce, Bernasconi, Brandi. All. Chiappafreddo.

Risultati del 6° turno di ritorno del girone A serie A2 donne

Valsabbina Millenium Brescia-Futura Giovani Busto Arsizio 0-3 (17-25, 22-25, 18-25)

Vtb Fcredil Bologna-Tecnoteam Albese Volley Como 0-3 (13-25, 23-25, 23-25)

Volley Soverato-Citta’ Di Messina 0-3 (12-25, 22-25, 20-25)

Cda Volley Talmassons Fvg-Nuvoli’ Altafratte Padova 3-1 (25-19, 20-25, 25-19, 25-10)

Bartoccini-Fortinfissi Perugia-Sirdeco Volley Pescara 3-0 (25-17, 25-20, 25-16)

Classifica del girone A serie A2 donne

Bartoccini-Fortinfissi Perugia 43 (15 – 1); Futura Giovani Busto Arsizio 41 (14 – 2); Citta’ Di Messina 36 (12 – 3); Cda Volley Talmassons Fvg 31 (11 – 4); Tecnoteam Albese Volley Como 24 (8 – 7); Valsabbina Millenium Brescia 22 (7 – 8); Vtb Fcredil Bologna 13 (4 – 11); Volley Soverato 12 (4 – 11); Nuvoli’ Altafratte Padova 5 (1 – 14); Sirdeco Volley Pescara 1 (0 – 15)

Programma del 7° turno di ritorno del girone A serie A2 donne

Sabato 6 gennaio ore 17 Tecnoteam Albese Volley Como – Cda Volley Talmassons Fvg

Domenica 7 gennaio

Citta’ Di Messina – Valsabbina Millenium Brescia

Nuvoli’ Altafratte Padova – Volley Soverato

Lunedì 8 gennaio

Sirdeco Volley Pescara – Vtb Fcredil Bologna