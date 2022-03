Albese Volley la Tecnoteam chiude in bellezza vincendo anche in Sicilia e si prepara ai playoff

Pallavolo femminile risultati

Si è chiusa in bellezza la regular season dell'Albese Volley che ieri ha vinto l'ultimo turno di ritorno andando a sbancare il campo della Rizzotti Designa Pallavolo Sicilia Catania con un secco 3-0. La Tecnoteam chiude così la sua stagione da matricola in serie A2 a quota 35 punti, con la salvezza raggiunta in anticipo e una qualificazione prestigiosa ai playoff. Ora resta da capire in che posizione catterà in griglia e dipenderà dall'esito degli ultimi recuperi del girone B. Il sogno sarebbe il quarto posto mal che vada sarà un ottimo quinto dipenderà dal verdetto del match del Montecchio con la Talmasson in programma mercoledì 9 marzo.

Il tabellino di RIZZOTTI DESIGN PALLAVOLO SICILIA CATANIA – TECNOTEAM 0-3

parziali 23-25 17-25 19-25

RIZZOTTI DESIGN PALLAVOLO SICILIA CATANIA: Bridi 7, Bulaich Simian 9, Poli 4, Conti 9, Bordignon 7, Catania 3, Oggioni (L), Conti, Picchi. Non entrata: Bertone. All. Chiappafreddo.

TECNOTEAM ALBESE VOLLEY COMO: Zanotto 14, Gallizioli 9, Cialfi 1, Nardo 5, Veneriano 9, Oikonomidou 11, De Nardi (L), Baldi 5, Pinto 3. Non entrate: Mocellin, Scurzoni, Lualdi, Ghezzi (L), Bocchino. All. Mucciolo.

ARBITRI: Stancati, Giorgianni.

Risultati dell'ultimo turno di ritorno Girone B serie A2 donne

Egea Pvt Modica-Eurospin Ford Sara Pinerolo 0-3 (15-25, 12-25, 19-25)

Itas Ceccarelli Group Martignacco-Ranieri International Soverato 3-1 (25-21, 25-23, 8-25, 25-21)

Lpm Bam Mondovi’-Cda Talmassons il 12/3

Ipag Sorelle Ramonda Montecchio-Club Italia Crai 3-0 (25-15, 25-21, 25-21)

Rizzotti Design Pallavolo Sicilia Catania-Tecnoteam Albese Volley Como 0-3 (23-25, 17-25, 19-25)

RIPOSA: ANTHEA VICENZA

Classifica aggiornata del girone B di serie A2 donne

Eurospin Ford Sara Pinerolo 52; Cda Talmassons 43; Lpm Bam Mondovi’ 42; Ipag Sorelle Ramonda Montecchio 35; Tecnoteam Albese Volley Como 35; Itas Ceccarelli Group Martignacco 28; Ranieri International Soverato 27; Anthea Vicenza 20; Club Italia Crai 19; Rizzotti Design Pallavolo Sicilia Catania 16; Egea Pvt Modica 7.

Ultimi recuperi del girone B di Serie A2 donne

Recupero 10° turno mercoledì 9 marzo Cda Talmassons – Ipag Sorelle Ramonda Montecchio

Recupero 11° turno sabato 12 marzo Lpm Bam Mondovi’ – Cda Talmassons