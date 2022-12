Albese Volley: si gioca oggi l'11° turno del campionato di serie A2 donne.

Albese Volley: la Tecnoteam chiude l'andata a Sassuolo per regalarsi un altro colpo vincente

Giro di boa per l'Albese Volley che oggi alle 17 chiuderà l'andata del campionato di serie A2 femminile rendendo visita alla Bsc Materials Sassuolo. Una sfida tosta per la Tecnoteam che però ci arriva sull'onda lunga ed esaltante delle ultime due grandi vittorie di fila ottenute in casa contro Brescia e Futura Bunto che le hanno permesso di risalire in classifica e portarsi al settimo posto proprio a 4 punti dal Sassuolo.

Per la squadra di coach Chiappfreddo l'occasione per regalarsi un altro colpo vincente e mettere sotto l'Albero punti preziosi. Non sarà questo l'ultimo incontro del 2022 per la Tecnoteam che invece chiuderà l'anno aprendo il girone di ritorno il 26 dicembre ospite della Picco Lecco.

Programma dell'11° turno d'andata girone A serie A2 donne

Domenica 18 dicembre ore 17

Itas Trentino – D&a Esperia Cremona,

Volley Hermaea Olbia – Orocash Lecco,

Bsc Materials Sassuolo – Tecnoteam Albese Volley Como,

Futura Giovani Busto Arsizio – Club Italia,

Lpm Bam Mondovi’ – Chromavis Eco Db Offanengo,

Valsabbina Millenium Brescia – Emilbronzo 2000 Montale

Classifica girone A serie A2 donne

Valsabbina Millenium Brescia 25 (8 – 2); Itas Trentino 21 (6 – 4); Futura Giovani Busto Arsizio 19 (7 – 3); Lpm Bam Mondovi’ 19 (6 – 4); Bsc Materials Sassuolo 17 (6 – 4); D&a Esperia Cremona 14 (4 – 6); Tecnoteam Albese Volley Como 13 (5 – 5); Volley Hermaea Olbia 13 (5 – 5); Orocash Lecco 12 (4 – 6); Emilbronzo 2000 Montale 12 (4 – 6); Chromavis Eco Db Offanengo 9 (3 – 7); Club Italia 6 (2 – 8).