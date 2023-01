Albese Volley la Tecnoteam ci ha provato ma l'Itas Trentino sbanca Casnate

Albese Volley ieri si è aperto il 2023 del girone A del campionato di A2 donne.

Albese Volley la squadra di coach Mauro Chiappafreddo si è arresa alla nuova capòlista per 1-3

La Befana non ha portato il carbone ma nemmeno una nuova vittoria all'Albese Volley che ieri nell'anticipo del 2° turno di ritorno del girone A di serie A2 ha dovuto alzare bandiera bianca contro l'Itas Trentino salita momentaneamente al primo posto in classifica. La Tecnoteam però ci ha provato e nonostante l'assenza della banda Alice Nardo (out per un problema fisico e non entrata in campo) e con l’altra banda la brasiliana Cassemiro non al meglio, nella prima uscita del 2023 davanti al pubblico amico di Casnate ha giocato una buona partita riaprendola quando sotto 0-2 ha vinto il terzo set. Non è bastato però per fermare l'Itas Trentino che alla fine si è imposta per 1-3.

Al termine del match coach Mauro Chiappafreddo ha voluto vedere il bicchiere mezzo pieno: "Ci abbiamo provato a mettere in difficoltà Trento, ma non è bastato. Brave a riaprire la gara, brave le giovani che sono entrate senza paura. Peccato, ma sono contento della prova offerta dalla squadra davanti ai tifosi”.

Il tabellino di TECNOTEAM ALBESE VOLLEY COMO – ITAS TRENTINO 1-3 Parziali 16-25, 22-25, 25-23, 20-25

TECNOTEAM ALBESE VOLLEY COMO: Nicolini 4, Veneriano 8, Stroppa 4, Cassemiro 3, Gallizioli 2, Pinto 10, Rolando (L), Conti 15, Cantaluppi 8, Badini 1, Radice. Non entrate: Bernasconi, Nardo (L), Nicoli. All. Chiappafreddo.

ITAS TRENTINO: Bonelli 6, Mason 13, Moretto 8, Dehoog 17, Michieletto 16, Fondriest 11, Parlangeli (L), Meli 1, Bisio. Non entrate: Joly, Libardi (L), Michieletto, Serafini. All. Saja.

ARBITRI: Angelucci, Mazzara’.

Programma del 2° turno di ritorno girone A serie A2 donne

Venerdì 6 gennaio ore 17 Tecnoteam Albese Volley Como – Itas Trentino 1-3

Sabato 7 gennaio ore 17.30 D&a Esperia Cremona – Club Italia

Domenica 8 gennaio

Emilbronzo 2000 Montale – Futura Giovani Busto Arsizio

Valsabbina Millenium Brescia – Bsc Materials Sassuolo

Lpm Bam Mondovi’ – Orocash Lecco

Volley Hermaea Olbia – Chromavis Eco Db Offanengo

Classifica girone A serie A2 donne

Itas Trentino 30; Valsabbina Millenium Brescia 28; Futura Giovani Busto Arsizio 25; Bsc Materials Sassuolo 23; Lpm Bam Mondovi’ 19; Volley Hermaea Olbia 16; Orocash Lecco, D&a Esperia Cremona 15; Chromavis Eco Db Offanengo 14; Tecnoteam Albese Volley Como 13; Emilbronzo 2000 Montale 12; Club Italia 9.