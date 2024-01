Albese Volley: la Tecnoteam con la Poule Promozione in tasca si prepara a ricevere la capolista Perugia

Con la qualificazione alla Poule Promozione in cassaforte l'Albese Volley si prepara a chiudere la regular season del girone A di serie A2 femminile davanti al pubblico amico e contro un avversario di lusso. Già perché domenica sera per l'ultimo turno della prima fase la Tecnoteam ospiterà la capolista Bartoccini-Fortinfissi Perugia con l'obiettivo di ben figurare e perché no provare lo sgambetto senza avere nulla da perdere. Sarà una partita speciale per il coach albesino Mauro Chiappafreddo ex di turno visto che a Perugia allenò per tre annate dal 2007 al 2009.

"Sappiamo - dice il coach - che affrontiamo una grande squadra come Perugia che ha l’obiettivo di tornare in serie A1. È una società storica che può contare su un roster davvero solido e di livello. Detto questo però anche noi veniamo dalla conquista sul campo della poule promozione e vogliamo dire a tutti che sulla strada per la A1 ci siamo anche noi, con i nostri sogni, con la nostra volontà e con il nostro lavoro. Ai nostri tifosi dico che daremo tutto quindi venite a vederci anche domenica ed a darci la carica giusta".

Chissà che non ci scappi lo sgambetto alla capolista...

Programma del 9° turno di ritorno girone A serie A2 donne

Domenica 21 gennaio ore 17

Tecnoteam Albese Volley Como – Bartoccini-Fortinfissi Perugia

Valsabbina Millenium Brescia – Cda Volley Talmassons Fvg

Citta’ Di Messina – Futura Giovani Busto Arsizio

Volley Soverato – Vtb Fcredil Bologna

Sirdeco Volley Pescara – Nuvoli’ Altafratte Padova

Classifica girone A serie A2 donne

Bartoccini-Fortinfissi Perugia 46 (16 – 1); Futura Giovani Busto Arsizio 44 (15 – 2); Citta’ Di Messina 38 (13 – 4); Cda Volley Talmassons Fvg 34 (12 – 5); Tecnoteam Albese Volley Como 30 (10 – 7); Valsabbina Millenium Brescia 23 (7 – 10); Vtb Fcredil Bologna 19 (6 – 11); Volley Soverato 12 (4 – 13); Nuvoli’ Altafratte Padova 8 (2 – 15); Sirdeco Volley Pescara 1 (0 – 17).