Albese Volley: la Tecnoteam concede il bis e sbanca al tie break Cremona

Albese Volley si è giocato il 5° turno di ritorno del campionato di A2 donne.

Albese Volley: seconda vittoria di fila in trasferta per la squadra di coach Chiappafreddo che ha domato la D&a Esperia per 2-3

Seconda vittoria consecutiva in trasferta per l'Albese Volley che dopo Offanengo passa anche al PalaRadi di Cremona superando, nel 5° turno di ritorno del campionato di serie A2 donne, la D&a Esperia al tie break per 2-3. Un successo sudato ma meritato arrivato al termine di una bella battaglia sportiva durata oltre due ore. Vantaggi alterni e gara decisa come detto nel quinto set a favore delle albesine che hanno avuto mvp Cassemiro con 25 punti ma sugli scudi anche Cecilia Nicolini in regia, bene anche Conti (17), Veneriano e Pinto 12. La Tecnoteam sale così in classifica a quota 18 punti e tornerà in campo tra le mura amiche di Casnate domenica 5 febbraio quando ospiterà la Volley Hermaea Olbia per provare a riscattare il ko dell'andata e centrare il tris vincente.

Il tabellino di D&A ESPERIA CREMONA - TECNOTEAM ALBESE VOLLEY COMO 2-3

Parziali 26-28, 25-23, 16-25, 27-25, 12-15

D&A ESPERIA CREMONA: Mennecozzi, Buffo 10, Kullerkann 6, Kullerkann 27, Rossini 19, Landucci 9, Zampedri (L), Coppi 6, Piovesan 5, Balconati 1. Non entrate: Ferrarini, Giacomello. All. Magri.

TECNOTEAM ALBESE VOLLEY COMO: Nicolini 6, Veneriano 12, Conti 17, Cassemiro 25, Bernasconi 2, Pinto 12, Rolando (L), Nardo 9, Badini 6, Gallizioli 1. Non entrate: Radice (L), Cantaluppi, Nicoli, Stroppa. All. Chiappafreddo.

ARBITRI: Selmi, Traversa

Risultati del 5° turno di ritorno del girone A serie A2 donne

Lpm Bam Mondovi’-Valsabbina Millenium Brescia 3-1 (25-21, 25-16, 23-25, 25-19)

D&a Esperia Cremona-Tecnoteam Albese Volley Como 2-3 (26-28, 25-23, 16-25, 27-25, 12-15)

Volley Hermaea Olbia-Bsc Materials Sassuolo 0-3 (26-28, 22-25, 20-25)

Orocash Lecco-Emilbronzo 2000 Montale 3-1 (25-19, 18-25, 26-24, 30-28)

Futura Giovani Busto Arsizio-Chromavis Eco Db Offanengo 3-0 (25-15, 25-20, 25-21)

Itas Trentino-Club Italia 3-0 (25-22, 25-9, 25-18)

Classifica aggiornata del girone A serie A2 donne

Itas Trentino 36 (11 – 4); Futura Giovani Busto Arsizio 32 (11 – 4); Bsc Materials Sassuolo 32 (11 – 4); Valsabbina Millenium Brescia 30 (10 – 5); Lpm Bam Mondovi’ 28 (9 – 6); Volley Hermaea Olbia 22 (8 – 8); Orocash Lecco 21 (7 – 8); D&a Esperia Cremona 19 (5 – 11); Tecnoteam Albese Volley Como 18 (7 – 9); Emilbronzo 2000 Montale 17 (6 – 10); Chromavis Eco Db Offanengo 15 (5 – 11); Club Italia 9 (3 – 13);

Programma del 6° turno di ritorno del girone A serie A2 donne

Sabato 4 febbraio

Club Italia – Lpm Bam Mondovi’, Futura Giovani Busto Arsizio – Orocash Lecco

Domenica 5 febbraio ore 17:00

Bsc Materials Sassuolo – Itas Trentino, Chromavis Eco Db Offanengo – Valsabbina Millenium Brescia, Tecnoteam Albese Volley Como – Volley Hermaea Olbia, Emilbronzo 2000 Montale – D&a Esperia Cremona