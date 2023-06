Albese Volley: si muove sul mercato di A2 il club brianzolo tra rinnovi e qualche addio.

Albese Volley: la Tecnoteam conferma Elena Radice, ma saluta Alice Nardo ed Elena Rolando

Tempo di conferme ma anche di saluti illustri in casa dell'Albese Volley. Dopo i rinnovi del capo allenatore coach Mauro Chiappafreddo e dei suoi collaboratori David Cardinali e Davide Biffi con l'aggiunta di Emanuele Rizzi in veste di assistente allenatore e scout, sono arrivate la prime conferme anche nell'organico a cominciare dalla capitana Martina Veneriano quindi della giovane centrale Giorgia Bernasconi e della palleggiatrice Cecilia Nicolini.

In odine di tempo il quarto rinnovo porta il nome di Elena Radice la giovane libero che vestirà la maglia della Tecnoteam anche in serie A2 2023/24. C'è anche però chi parte come l'azzurra Alice Nardo ed Elena Rolando che non vestiranno più la maglia della Tecnoteam. Intanto sono attesi da parte del presidente Crimella e del Ds Mozzanica anche i primi annunci delle new entry.