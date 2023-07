Albese Volley: definite le composizioni dei due raggruppamenti del campionato di A2 donne.

Albese Volley: la Tecnoteam conosce le sue avversarie della regular season 2023/24

L'Albese Volley conosce le sue avversarie del campionato di serie A2 femminile 2023/24. La Lega Volley femminile ha ufficializzato i gironi del nuovo campionato di serie A2. La Tecnoteam è stata inserita nel girone A dove non giocherà i derby con Lecco, Cremona, Offanengo e Costa Volpino, ma le sfide con due delle favorite per la promozione in A1 Brescia e Busto Arsizio. La formula prevede, dopo la Regular Season, una Pool Promozione andata e ritorno, che coinvolgerà le prime cinque squadre dei Gironi A e B, e una Pool Salvezza che vedrà impegnate le restanti formazioni. La prima della classifica dopo la Pool Promozione, in cui saranno mantenuti i punti della Regular Season, verrà promossa, le squadre posizionate dalla seconda alla quinta disputeranno i Playoff Promozione. La presentazione del campionato si svolgerà a Milano mercoledì 4 ottobre.

GIRONE A

Bartoccini-Fortinfissi Perugia (PG)

Valsabbina Millenium Brescia (BS)

Cda Talmassons (UD)

Futura Giovani Busto Arsizio (VA)

Volley Soverato (CZ)

Tecnoteam Albese Volley Como (CO)

Akademia Sant’Anna Messina (ME)

Volley Team Bologna (BO)

Alta Fratte Volley Padova (PD)

Beach World Pescara/Altino Volley

GIRONE B

CBF Balducci HR Macerata (MC)

Omag-Mt San Giovanni in M.no (RN)

Ipag S.lle Ramonda Montecchio (VI)

LPM Bam Mondovì (CN)

Volley Hermaea Olbia (SS)

U.S. Esperia Cremona (CR)

Orocash Picco Lecco (LC)

Chromavis Eco DB Offanengo (CR)

Volley Melendugno (LE)

Cbl Costa Volpino (BG)



La nuova Tecnoteam Albese Volley 2023/24

Confermate

Martina Veneriano, centrale, capitanaGiorgia Bernasconi, centraleCecilia Nicolini, palleggiatrice

Elena Radice, libero

Rientro

Carlotta Zanotto, schiacciatrice

Nuovi arrivi

Eva Zatkovic, opposta slovena

Silvia Fiori, libero

Daniela Bulaich, schiacciatrice argentina

Marika Longobardi, schiacciatrice

Valentina Brandi, palleggiatrice

Denise Meli, centrale

Giulia Patasce, opposta/banda

Staff Tecnico

Coach Mauro Chiappafreddo (confermato)

Assistenti: David Cardinali (confermato), Davide Biffi(confermato), Emanuele Rizzi (nuovo)