Albese Volley la Tecnoteam conquista la prima vittoria stagionale e doma il Club Italia

Pallavolo femminile i risultati del weeknd

Albese Volley i risultati del 2° turno del girone B di serie A2 donne.

Albese Volley i risultati del 2° turno del girone B di serie A2 donne.

Albese Volley splendido successo per la gioia del presidente Crimella: "Grande vittoria con un grande pubblico, non me l'aspettavo"

Buona la seconda per l'Albese Volley che ieri ha vinto ha rotto il ghiaccio e ha conquistato i suoi primi punti nel campionato di serie A2 femminile 2021/22. La Tecnoteam a Casnate davanti al pubblico amico ha battuto le giovani del Club Italia con un netto 3-0. Un successo meritato per la gioia del presidente Graziano Crimella: "Una bellissima vittoria netta ma non scontata. Una bella partita di carattere, cuore e di squadra, complimenti a tutti ragazze e staff. Inoltre mi ha riempito di gioia vedere gli spalti pieni . Sono sincero non me lo aspettavo tutto molto bello. Speriamo che non sia un fuoco di paglia ma si sa le vittorie aiutano a portare la gente al palazzetto e ad entusiasmare il pubblico". La Tecnoteam tornerà in campo per il 3° turno d'andata domenica 24 ottobre ospite della capolista solitaria del girone B la Cda Talmassons.

Il tabellino di TECNOTEAM ALBESE VOLLEY COMO -CLUB ITALIA CRAI MILANO 3- 0

parziali 25-19; 25-22; 25-13

TECNOTEAM ALBESE VOLLEY COMO: Cialfi 5, Veneriano 5, Gallizioli 9, Zanotto 9, Pinto 10, Oikonomidou 9, De Nardi libero, Bocchino, Ghezzi, Baldi ne, Lualdi ne, Scurzoni ne, Mocellin nr, Nardo ne. Coach Mucciolo, vice Cardinali.

CLUB ITALIA CRAI MILANO: Pelloia 3, Adelusi 11, , Marconato 6, Nervini 7, Ituma 8, Acciarri 9, Ribechi linero, Vighetto, Giuliani 1, Despaigne e Passaro ne, Esposito, Barbero ne, Betsy ne. Coach Mencarelli, vice Fanni.