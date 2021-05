Albese Volley la Tecnoteam conta le ore per il debutto nel 1° turno contro Ostiano

Albese Volley iniziato il conto alla rovescia in vista dei playoff di B1 femminile al via nel weekend.

Albese Volley la squadra di coach Mucciolo giocherà gara1 sabato 15 in trasferta e gara 2 in casa sabato 22 maggio entrambe a porte chiuse

Manca davvero poco al via dei playoff per l’Albese Volley. Dopo oltre un mese di stop dalla fine della stagione regolare ecco che la Tecnoteam conta le ore per debuttare nel primo turno dei playoff di serie B1 femminile sulla strada che porta, si spera verso l’ambita promozione in serie A2. Dopo una lunga serie di amichevoli, l’ultima delle quali giocata nel weekend scorso a Biella e vinta 3-2, la squadra di coach Cristiano Mucciolo è pronta ad incrociare le armi con Ostiano: prima partita in trasferta sabato 15 maggio alle ore 20.45 al PalaVacchelli e ritorno sabato 2 alla palestra Pedretti di Albese entrambe a porte chiuse. Chi vince sfiderà nel secondo turno la vincente della serie tra Visette Settimo Milanese ed Esperia Cremona con quest’ultima data come grande favorita. Ma si sa i playoff sono un campionato a parte rispetto alla stagione regolare e fare pronostici diventa un azzardo. Ecco perchè in casa Tecnoteam tutti predicano grande attenzione e concentrazione perchè il margine di errore sarà davvero minimo. Ricordiamo che la serie si giocherà a meglio delle due partite e in caso di parità deciderà il Golden set. Entrambe le sfide Ostiano Volley – Tecnoteam Albesevolley saranno trasmese in diretta sui canali social dell’Albese.

In passato l’Albese Volley aveva già giocato un playoff di B1 nella stagione 2012/13. L’allora Sunsystem si giocò al meglio la promozione in serie A2 eliminando ai quarti di finale Parma ma perdendo in semifinale, contro Vicenza che poi fu promossa in serie A. La Sunsystem restò in B1, ma uscì dai playoff tra gli applausi. Quello che conta di fare anche la Tecnoteam magari con in tasca anche il pass per … il sogno chiamato A2.