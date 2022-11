Albese Volley: oggi alle ore 20.30 si gioca il 4° turno infrasettimanale di serie A2 donne.

Albese Volley: la Tecnoteam contro Offanengo vuole ritrovare la vittoria davanti ai suoi tifosi

Mancano poche ore al via del 4° turno d'andata del campionato di serie A2 femminile e sono ore di trepidante attesa in casa dell'Albese Volley. La Tecnoteam di coach Mauro Chiappafreddo infatti vuole tornare presto in campo per dimenticare la brutta sconfitta subita solo domenica scorsa a Mondovì e centrare il primo successo casalingo visto che nell'unica gara giocata a Casnate era arrivato uno stop imprevisto contro la Picco Lecco.

Per le albesine però non sarà affatto facile stasera perché l'avversario sarà la neopromossa Chromavis Eco Db Offanengo che si presenta sulla scia del primo successo in categoria ottenuto proprio nel weekend scorso in casa contro Montale per 3-1. Vigilia speciale per due giocatrici della Tecnoteam la palleggiatrice di Codogno Cecilia Nicolini e l’opposta Federica Stroppa ex di turno avendo vestito la casacca neroverde di Offanengo in serie B1 rispettivamente dal 2018 al 2020 la prima e nella stagione 2019/2020 la seconda.

Programma del 4° turno d'andata girone B serie A2 femminile

GIRONE A

Mercoledì 9 novembre ore 20.30

Oro Cash Lecco – Valsabbina Millenium Brescia

U.S. Esperia Cremona – Volley Hermaea Olbia

Emilbronzo 2000 Montale – Club Italia

Tecnoteam Albese Volley Como – Chromavis Eco Db Offanengo

Futura Giovani Busto Arsizio – Bsc Materials Sassuolo

Itas Trentino – Lpm Bam Mondovi’

Classifica girone A serie A2 femminile

GIRONE A

Volley Hermaea Olbia 8 (3 – 0); Bsc Materials Sassuolo 7 (3 – 0); Valsabbina Millenium Brescia 7 (2 – 1); Futura Giovani Busto Arsizio 6 (2 – 1); U.S. Esperia Cremona 6 (2 – 1); Lpm Bam Mondovi’ 6 (2 – 1); Oro Cash Lecco 3 (1 – 2); Club Italia 3 (1 – 2); Chromavis Eco Db Offanengo 3 (1 – 2); Tecnoteam Albese Volley Como 2 (1 – 2); Itas Trentino 2 (0 – 3); Emilbronzo 2000 Montale 1 (0 – 3).