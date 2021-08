Albese Volley la Tecnoteam dà i numeri... delle divise in vista del campionato di A2

Albese Volley: continua la preparazione in palestra aspettando il via della stagione 2021/22.

Albese Volley le confermate hanno mantenuto le maglie dello scorso anno, tra le nuove la greca Maria Oikonomidou ha preso l'11

L'Albese Volley continua a lavorare per preparare la nuova stagione in serie A2 femminile e intanto da i numeri. Già perché sono stati assegnati i numeri di maglia 2021/22 in attesa che nelle prossime settimane siano presentate ufficialmente le nuove divise della prima squadra. Da segnalare che le sei confermate hanno tenuto gli stessi numeri dell'ultima stagione mentre tra le nuove Veneriano prende il 2, Pinto la 13 e la greca Maria Oikonomidou la 11.

Tutti i numeri della Tecnoteam 2021/22

1 Federica Ghezzi (libero)

2 Martina Veneriano (centrale)

3 Anna Lualdi (palleggio)

4 Caterina Cialfi (palleggio)

6 Sara Scurzoni (centrale)

7 Giulia De Nardi (libero)

8 Michela Gallizioli (centrale) 9 Alice Bocchino (banda) 10 Carlotta Zanotto (banda) 11 Maria Oikonomidou (opposto) 12 Irene Baldi (banda/opposto)

13 Chiara Pinto (banda) 15 Silvia Mocellin (centrale) 17 Alice Nardo (banda) Il nuovo staff tecnico Tecnoteam 2021/22 Head Coach Cristiano Mucciolo (confermato) Vice: David Cardinali (nuovo) Preparatore atletico Matteo Ferrari (nuovo) Fisioterapisti: Martina Crimella, Fabio Sarra.