Albese Volley la Tecnoteam da il benvenuto ai volti nuovi: Giorgia Bernasconi e Claudia Nicoli 

Albese Volley altri due colpi in entrata per la società brianzola di serie A2 femminile.

Si sta di fatto completando il roster dell'Albese Volley che parteciperà al campionato di serie A2 femminile 2022/23. Nelle ultime ore ancora grandi manovre di mercato per il presidente Crimella e il Ds Mozzanica che hanno messo a segno altri due colpi in entrata portando alla corte del neo coach Mauro Chiappafreddo anche la centrale comasca Giorgia Bernasconi e la giovane palleggiatrice bergamasca di Trescore Balneario Claudia Nicoli. Due nuove arrivate che arrivano poco dopo l'annuncio dei ritorni in maglia Tecnoteam di Beatrice Badini ed Elena Rolando. Ricordiamo che la rosa della Tecnoteam 2022/23 contava già gli innesti dell'opposta bresciana classe 97 Federica Stroppa, della pari ruolo trentina classe 2003 Alessia Conti oltre che di quello iniziale dell'esperta palleggiatrice Cecilia Nicolini senza dimenticare le importanti conferme delle due bande Alice Nardo e Chiara Pinto, delle centrali Michela Gallizioli e Martina Veneriano.