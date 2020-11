Albese Volley, la Tecnoteam da martedì prossimo tornerà in palestra ad allenarsi

Albese Volley buone nuove in casa della società brianzola di serie B1 femminile.

Albese Volley dopo due settimane di stop il gruppo squadra potrà riprendere il lavoro agli ordini di coach Mucciolo

Oggi domenica 22 novembre sarebbe dovuto iniziare, dopo il primo rinvio, il campionato di serie B1 femminile dell’Albese Volley. Invece per decisione della Federazione Fipav il campionato cadetto scatterà nel 2021 nel weekend del 21-22 gennaio. Arrivano però buone nuove in casa della Tecnoteam perchè dopo due settimane di sospensione dell’attività agonistica si vede un po’ di luce e soprattutto il ritorno in campo.

Il club del presidente Graziano Crimella infatti ha programmato per martedì prossimo il ritorno delle atlete in palestra per svolgere una seduta di allenamenti sempre nel pieno rispetto delle misure di sicurezza e con visite mediche prima di riprendere l’attività. Infatti i casi di positività riscontrati nelle settimane passate sono quasi del tutto scomparsi e solo due componenti del gruppo squadra sono in attesa degli ultimi tamponi per accertare la negatività dopo di che anche loro potranno aggregarsi al gruppo e provare a ripartire. Dopo due settimane di stop forzato e poche notizie buone almeno ora la Tecnoteam vede vicino il ritorno in campo per ricominciare a preparare agli ordini dello staff di coach Cristiano Mucciolo l’atteso esordio in campionato.