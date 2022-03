Albese Volley la Tecnoteam debutta negli ottavi in trasferta domenica

News pallavolo femminile

Albese Volley la Lega Pallavolo serie A ha pubblicato il calendario ufficiale dei playoff.

Albese Volley la Lega Pallavolo serie A ha pubblicato il calendario ufficiale dei playoff.

Albese Volley gara 2 mercoledì 23 marzo a Casnate (ore 19) dove si giocherà anche l'eventuale gara3 domenica 27

L'Albese Volley ora conosce il suo cammino ufficiale nel primo turno di playoff del campionato di serie A2 femminile. Dopo gli ultimi recuperi la Lega Pallavolo Serie A Femminile ha pubblicato il calendario ufficiale delle date degli ottavi di finale. Confermata gara1 per la Tecnoteam che esordirà domenica 20 marzo a Sassuolo mentre la gara di ritorno si giocherà mercoledì 23 a Casnate (ore 19) così come l'eventuale bella sempre al PalaFrancescucci è fissata per domenica 27 alle ore 17.

Calendario del 1° turno OTTAVI di finale PLAYOFF A2 donne GARA 1 19 marzo 2022 Cda Talmassons - Olimpia Teodora Ravenna 20 marzo 2022 Cbf Balducci Hr Macerata - Ranieri International Soverato Omag-Mt S.Giovanni In Marignano - Itas Ceccarelli Group Martignacco Futura Volley Giovani Busto Arsizio - Ipag Sorelle Ramonda Montecchio Lpm Bam Mondovì - Volley Hermaea Olbia Green Warriors Sassuolo - Tecnoteam Albese Volley Como (ore 17)

GARA 2 23 marzo 2022 Tecnoteam Albese Volley Como - Green Warriors Sassuolo (ore 19) Ranieri International Soverato - Cbf Balducci Hr Macerata Itas Ceccarelli Group Martignacco - Omag-Mt S.Giovanni In Marignano Ipag Sorelle Ramonda Montecchio - Futura Volley Giovani Busto Arsizio Volley Hermaea Olbia - Lpm Bam Mondovì Olimpia Teodora Ravenna - Cda Talmassons