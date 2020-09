Albese Volley la Tecnoteam debutterà il 7 novembre sul campo di Trescore

Albese Volley ripresa la preparazione del team brianzolo che ha conosciuto il calendaro di B1 femminile.

Dopo la giornata domenicale di riposo, l’Albese Volley è tornata in palestra per riprendere la preparazione agli ordini dello staff di coach Cristiano Mucciolo e del preparatore atletico Giuliano Botta. Seconda settimana di lavoro simile alla precedente: allenamenti lunedì e martedì, riposo mercoledì per poi proseguire fino al week-end. Al momento non sono previsti – anche per le misure anti-Covid – allenamenti congiunti con altre formazioni. Il via del campionato di B1 di volley femminile è previsto per il 7 novembre con la Tecnoteam che esordirà in trasferta a Trescore. La federazione italiana volley ha infatti comunicato il calendario della regula season 2020/21 che scatterà come detto il 7 novembre per chiudersi il 1 maggio contro la Coop Novate. L’atteso derby con la Picco Lecco è in programma invece all’ottava giornata: andata al Bione il 9 gennaio, ritorno ad Albese il 10 aprile 2021.