Albese Volley: oggi è stato reso noto il calendario del campionato di serie A2 donne 2023/24.

Albese Volley: la Tecnoteam debutterà subito in casa con il derby lombardo contro la Futura Busto

Partirà tra le mura amiche di Casnate il campionato di serie A2 2023/24 dell'Albese Volley che debutterà l'8 ottobre in casa subito con il derby lombardo contro una delle favorite del girone A la Futura Busto Arsizio. E' uscito oggi infatti l'atteso calendario di regular season del secondo campionato nazionale di pallavolo femminile che vedrà protagonista anche la Tecnoteam di coach Mauro Chiappafreddo che così conosce il suo cammino in questa prima fase. L'aandata si chiuderà il 22 novembre mentre il ritorno si aprirà il 26 novembre per concludersi il 21 gennaio con la Tecnoteam di Martina Veneriano e compagne che ospiterà Perigia. Poi, come nella passata stagione, Pool Promozione (andata e ritorno), Playoff Promozione e Pool Salvezza.

Il calendario completo della regular season Girone A

1° Turno - ANDATA 8 ottobre 2023 - RITORNO 26 novembre 2023

Bartoccini-Fortinfissi Perugia - Valsabbina Millenium Brescia

Cda Volley Talmassons FVG - VTB FCREDIL Bologna

Tecnoteam Albese Volley Como - Futura Giovani Busto Arsizio

Nuvolì AltaFratte Padova - Akademia Sant’Anna Messina

Sirdeco Volley Pescara - Volley Soverato

2° Turno - ANDATA 15 ottobre 2023 - RITORNO 3 dicembre 2023

Valsabbina Millenium Brescia - Nuvolì AltaFratte Padova

Futura Giovani Busto Arsizio - Sirdeco Volley Pescara

Volley Soverato - Cda Volley Talmassons FVG

Akademia Sant’Anna Messina - Tecnoteam Albese Volley Como

VTB FCREDIL Bologna - Bartoccini-Fortinfissi Perugia

3° Turno - ANDATA 22 ottobre 2023 - RITORNO 10 dicembre 2023

Cda Volley Talmassons FVG - Bartoccini-Fortinfissi Perugia

Tecnoteam Albese Volley Como - Volley Soverato

Akademia Sant’Anna Messina - VTB FCREDIL Bologna

Nuvolì AltaFratte Padova - Futura Giovani Busto Arsizio

Sirdeco Volley Pescara - Valsabbina Millenium Brescia

4° Turno - ANDATA 29 ottobre 2023 - RITORNO 17 dicembre 2023

Bartoccini-Fortinfissi Perugia - Nuvolì AltaFratte Padova

Valsabbina Millenium Brescia - Volley Soverato

Cda Volley Talmassons FVG - Akademia Sant’Anna Messina

VTB FCREDIL Bologna - Futura Giovani Busto Arsizio

Sirdeco Volley Pescara - Tecnoteam Albese Volley Como

5° Turno - ANDATA 1 novembre 2023 - RITORNO 23 dicembre 2023

Valsabbina Millenium Brescia - Tecnoteam Albese Volley Como

Futura Giovani Busto Arsizio - Cda Volley Talmassons FVG

Volley Soverato - Bartoccini-Fortinfissi Perugia

Akademia Sant’Anna Messina - Sirdeco Volley Pescara

Nuvolì AltaFratte Padova - VTB FCREDIL Bologna

6° Turno- ANDATA 5 novembre 2023 - RITORNO 26 dicembre 2023

Futura Giovani Busto Arsizio - Valsabbina Millenium Brescia

Tecnoteam Albese Volley Como - VTB FCREDIL Bologna

Akademia Sant’Anna Messina - Volley Soverato

Nuvolì AltaFratte Padova - Cda Volley Talmassons FVG

Sirdeco Volley Pescara - Bartoccini-Fortinfissi Perugia

7° Turno - ANDATA 12 novembre 2023 - RITORNO 7 gennaio 2024

Bartoccini-Fortinfissi Perugia - Futura Giovani Busto Arsizio

Valsabbina Millenium Brescia - Akademia Sant’Anna Messina

Cda Volley Talmassons FVG - Tecnoteam Albese Volley Como

Volley Soverato - Nuvolì AltaFratte Padova

VTB FCREDIL Bologna - Sirdeco Volley Pescara

8° Turno - ANDATA 19 novembre 2023 - RITORNO 14 gennaio 2024

Valsabbina Millenium Brescia - VTB FCREDIL Bologna

Volley Soverato - Futura Giovani Busto Arsizio

Tecnoteam Albese Volley Como - Nuvolì AltaFratte Padova

Akademia Sant’Anna Messina - Bartoccini-Fortinfissi Perugia

Sirdeco Volley Pescara - Cda Volley Talmassons FVG

9° Turno - ANDATA 22 novembre 2023 - RITORNO 21 gennaio 2024

Bartoccini-Fortinfissi Perugia - Tecnoteam Albese Volley Como

Cda Volley Talmassons FVG - Valsabbina Millenium Brescia

Futura Giovani Busto Arsizio - Akademia Sant’Anna Messina

VTB FCREDIL Bologna - Volley Soverato

Nuvolì AltaFratte Padova - Sirdeco Volley Pescara