Albese Volley la Tecnoteam doma anche in gara2 Ostiano e vola in semifinale playoff

Albese Volley chiusi i quarti di finale alla grande per il club brianzolo di B1 femminile.

Albese Volley ora il team di coach Mucciolo sfiderà la vincente della serie Esperia Cremona-Visette che scatta stasera

Missione compiuta dall’Albese Volley che vola nella semifinale playoff di serie B1 femminile. La Tecnoteam dopo aver vinto gara 1 per 0-3 si è imposta anche nel return match giocato nel weekend scorso in casa contro Ostiano per 3-1. Per la verità la partita non è iniziata bene per la squadra di coach Cristiano Mucciolo che infatti ha perso il primo set per 22-25. Poi però capitan Gabbiadini e compagne hanno carburato e hanno preso in mano la gara dominando gli altri tre set vinti per 25-16, 25-17 e 25-17. Ora in semifinale la Tecnoteam sfiderà la vincente del quarto di finale Visette Settimo Milanese ed Esperia Cremona che aprono solo oggi la serie con gara 1 mentre gara 2 si giocherà domani mercoledì 26.

Il commento di coach Mucciolo: “Nel primo set abbiamo fatto un pò di fatica merito loro che ci hanno aggredito. Noi abbiamo avuto un pò di imperfezioni tecniche poi però dal secondo set abbiamo fatto bene e abbiamo espresso un’ottima pallavolo portando a casa una partita per niente scontata contro un avversario che ci ha provato senza aver nulla da perdere. E’ stata dura ma lo sapevamo. Ecco perchè sono molto contento per la vittoria e la qualificazione. Adesso si resetta e aspettiamo l’esito della sfida tra Cremona e Visette poi preparemo la semifinale che potrebbe portarci alla finale playoff”.

Il tabellino di gara 2 dei quarti di finale B1

TECNOTEAM ALBESEVOLLEY – CSV RAMA OSTIANO 3-1

PARZIALI SET 22-25; 25- 16; 25-17; 25-17)

TECNOTEAM ALBESEVOLLEY: Cialfi 8, Facco 20, Gabbiadini 10, Zanotto 9, Badini 7, Gallizioli 13, Rolando libero, Ghezzi, Baldi 2, Castelli 1, Mantovani 1, Bocchino ne. Coach Mucciolo, vice Biffi.

CSV RAMA OSTIANO: Grippo 4, Barbarini 11, Falotico 4, Ghisolfi 5, Lupidi 14, Pinetti 10, Braga libero, Frigerio 1, Bonardi 3, Ferrigno, Gagliardi, Martinelli e Paitoni ne, Coach Bonini, vice Leali.