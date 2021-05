Albese Volley la Tecnoteam domina gara1 dei quarti ad Ostiano vincendo 3-0

Albese Volley iniziati alla grande i playoff per il club brianzolo di B1 donne.

Albese Volley gara 2 in programma sabato 22 maggio in casa per volare in semifinale

E’ iniziata con il piede giusto l’avventura playoff dell’Albese Voley. Sabato sera la Tecnoteam ha infatti esordito nel 1° turno della seconda fase vincendo la gara d’andata sul campo della CSV Rama Ostiano con un secco 0-3. Una prova di forza per il team di coach Cristiano Mucciolo che si porta così sull’1-0 nella serie dei quarti di finale e vede più vicino il passaggio in semifinale dove ricordiamo la vincente incontrerà la vincente di Settimo Milanese-Esperia Cremona. La cronaca di gara 1 non poteva esser migliore visto che dopo oltre un mese e mezzo da una partita ufficiale qualche timore alla vigilia c’era in casa Albese. Ogni dubbio però è stato subito fugato dall’ottimo approccio al match di capitan Gabbiadini e compagne. Fin dall’avvio come detto coach Mucciolo che si è affidato al sestetto di partenza tradizionale composto da Cialfi in regia e Facco opposto. Gabbiadini e Zanotto bande, Badini e Gallizioli centrali, Rolando libero. Pronti via e il primo set la Tecnoteam se lo è portato a casa con un netto 17-25. Il copione non è cambiato nel secondo dominato e vinto per 11-25. Più equilibrato almeno all’inizio il terzo set con le locali che hanno cercato di tenere testa alla Tecnoteam che però, trascinata da Gabbiadini, Zanotto e Rolando ha chiuso i conti per 17-25. Ora tutta la concentrazione si sposta su gara2 in programma sabato 22 ad Albese dove la Tecnoteam proverà con tutte le sue forze a staccare il biglietto per la semifinale promozione.

Il tabellino di CSV RA.MA OSTIANO – TECNOTEAM ALBESEVOLLEY 0-3

parziali 17-25; 11-25; 17-25

CSV RA.MA OSTIANO: Falotico 2, Barbarini 7, Grippo 1, Bonardi 5, Pinetti 15, Ghisolfi 4, Braga Libero, Ferrigno 1, Lupidi 2, Frigerio, Martinelli ne, Paitoni ne, Gagliardi ne. All. Bonini.