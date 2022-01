Albese Volley la Tecnoteam dopo la domenica di riposo pensa già a Modica 

pallavolo femminile news e risultati

Albese Volley si è giocato ieri un 5° turno di ritorno scoppiettante nel girone B di serie A2 donne .

Albese Volley la squadra di coach Mucciolo rinviata la sfida con Vicenza ora si concentra sull'anticipo di sabato 29 gennaio

Domenica da spettatrice a casa per l'Albese Volley che dopo aver rinviato la gara casalinga contro Vicenza ieri ha osservato gli esiti delle gare del 5° turno di ritorno del girone B di serie A2 femminile. Da segnalare le sconfitte di Pinerolo in casa con Club Italia e di Mondovì sul campo del Martignacco. Successo esterno anche del Soverato che sbancando Modica, prossimo avversario delle albesine, si è avvicinata al quinto posto della Tecnoteam ora avanti solo due lunghezze. Tecnoteam che invece tornerà in campo sabato prossimo 29 gennaio nell'anticipo del 6° turno del girone B ospite alle ore 15.30, come detto, del fanalino di coda Egea Pvt Modica per riperneder il suo cammino.

Risultati del 5° turno di riotno girone B

Sabato 22 gennaio

Tecnoteam Albese Volley Como – Anthea Vicenza RINVIATA

Domenica 23 gennaio ore 17:00

Martignacco-Mondovì 3-0, Modica-Soverato 0-3 , Pinerolo-Club Italia 2-3, Rizzotti Design Pallavolo Sicilia Catania-Ipag Sorelle Ramonda Montecchio 2-3.

Riposa: CDA Talmassons

La nuova classifica Girone B serie A2 femminile

.Cda Talmassons 32*; Eurospin Ford Sara Pinerolo 30**; Lpm Bam Mondovi’ 26***; Ipag Sorelle Ramonda Montecchio 26*; Tecnoteam Albese Volley Como 19***; Ranieri International Soverato 17***; Itas Ceccarelli Group Martignacco 17*; Club Italia Crai 13***; Anthea Vicenza 13***; Rizzotti Design Pallavolo Sicilia Catania 5***; Egea Pvt Modica 3***.

*una partita in meno;

**due partite in meno;

***tre partite in meno.

Programma del 6° turno di ritorno girone B serie A2 femminile

Sabato 29 gennaio ore 15:30

Egea Pvt Modica – Tecnoteam Albese Volley Como

Sabato 29 gennaio ore 16:00

Club Italia Crai – Lpm Bam Mondovi’

Domenica 30 gennaio ore 15:30

Rizzotti Design Pallavolo Sicilia Catania – Itas Ceccarelli Group Martignacco

Domenica 30 gennaio ore 17:00

Anthea Vicenza – Eurospin Ford Sara Pinerolo

Cda Talmassons – Ranieri International Soverato

Riposa: Ipag Sorelle Ramonda Montecchio