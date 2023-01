Albese Volley: è andato in archivio il 2° turno di ritorno del campionato di A2 donne.

Albese Volley: la Tecnoteam dopo l'ultimo ko si consola con l'ottima prova della giovane Alessia Conti

E' andata in archivio la seconda giornata di ritorno del campionato di serie A2 femminile con l'Albese Volley che non è riuscita ad aprire il nuovo anno con una vittoria o almeno un punto ma ha invece dovuto incassare la sconfitta casalinga contro la capolista Itas Trentino. Una buona prova per la Tecnoteam che però resta sul fondo del girone A e che ora deve preparare il prossimo impegno ancora in casa domenica 15 gennaio contro Lpm Bam Mondovi, squadra in salute e reduce dal bel successo interno contro Lecco.

Tra le note liete dell'ultimo match in casa albesina la buona prova della giovane Alessia Conti top scorer della Tecnoteam con 15 punti messi a segno contro la squadra della sua città:

"Sono soddisfatta della mia prestazione ma era importante fare risultato e fare punti per la classifica. Purtroppo ci siamo fatti scivolare la partita nel finale. Peccato perché ci eravamo ripresi bene nel terzo set ed invece poi è andata male contro una squadra molto forte che merita la posizione che ha. Ora torniamo in palestra per lavorare e provare a fare punti".

Risultati del 2° turno di ritorno del Girone A serie A2 donne

Tecnoteam Albese Volley Como-Itas Trentino 1-3 (16-25, 22-25, 25-23, 20-25)

Emilbronzo 2000 Montale-Futura Giovani Busto Arsizio 0-3 (22-25, 14-25, 16-25)

Valsabbina Millenium Brescia-Bsc Materials Sassuolo 1-3 (28-30, 25-23, 22-25, 23-25)

Lpm Bam Mondovi’-Orocash Lecco 3-0 (25-17, 25-19, 25-23)

Volley Hermaea Olbia-Chromavis Eco Db Offanengo 3-0 (25-22, 25-14, 25-15)

D&a Esperia Cremona-Club Italia 3-0 (25-19, 25-10, 25-16)

Classifica del Girone A serie A2 donne

Itas Trentino 30 (9 – 4); Futura Giovani Busto Arsizio 28 (10 – 3); Valsabbina Millenium Brescia 28 (9 – 4); Bsc Materials Sassuolo 26 (9 – 4); Lpm Bam Mondovi’ 22 (7 – 6); Volley Hermaea Olbia 19 (7 – 6); D&a Esperia Cremona 18 (5 – 8); Orocash Lecco 15 (5 – 8); Chromavis Eco Db Offanengo 14 (5 – 8); Tecnoteam Albese Volley Como 13 (5 – 8); Emilbronzo 2000 Montale 12 (4 – 9); Club Italia 9 (3 – 10);

Risultati del 3° turno di ritorno del Girone A serie A2 donne

Domenica 15 gennaio ore 17

Futura Giovani Busto Arsizio – Valsabbina Millenium Brescia (sabato 14-01 ore 2030)

Tecnoteam Albese Volley Como – Lpm Bam Mondovì

D&a Esperia Cremona – Bsc Materials Sassuolo (sabato 14-01 ore 17.30)

Itas Trentino – Volley Hermaea Olbia (sabato 14-01 ore 17)

Emilbronzo 2000 Montale – Chromavis Eco Db Offanengo

Orocash Lecco – Club Italia