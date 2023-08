Albese Volley, la Tecnoteam è già al lavoro: "Vogliamo salire un gradino rispetto l'anno scorso"

E' iniziata ufficialmente la stagione della squadra brianzola di A2 donne.

Già carico coach Mauro Chiappafreddo che ha a disposizione 10 giocatrici aspettando le due straniere

Si è iniziato a sudare e lavorare forte in casa dell'Albese Volley dopo il raduno ufficiale di giovedì 17 agosto. Per ora sono 10 le ragazze a disposizione dello staff tecnico guidato da coach Mauro Chiappafreddo. Aspettando le due straniere Bulaich e Zatkovic impegnate con le rispettive nazionali sono già al lavoro le confermante Carlotta Zanotto, Giorgia Bernasconi, Cecilia Nicolini, Martina Veneriano ed Elena Radice oltre alle nuove arrivate Giulia Patasce (banda/opposto), Valentina Brandi (palleggiatrice), Denise Meli (centrale), Marika Longobardi (banda) e Silvia Fiori (Libero). Alla guida della rinnovata Tecnoteam come detto il riconfermato coach Mauro Chiappafreddo: