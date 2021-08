Albese Volley la Tecnoteam è inserita nel girone B che prenderà il via dal 9-10 ottobre

Albese Volley definiti i due raggruppamenti del campionato di serie A2 femminile 2021/22.

Albese Volley il commento di coach Cristiano Mucciolo: "E' un buon girone molto equilibrato"

L'Albese Volley conosce le sue avversarie che affronterà nel prossimo campionato di serie A2 femminile 2021/22. La Tecnoteam di coach Cristiano Mucciolo è stata inserita nel girone B questo l'esito della composizione dei Gironi del Campionato di Serie A2 Femminile 2021-22 ufficialmente approvata in queste ore. Al via nel prossimo campionato di A2 ci saranno 22 squadre, suddivise in due raggruppamenti da 11. Il campionato scatterà nel weekend del 9-10 ottobre come quello di Serie A1. Nelle prossime settimane verranno diramati i calendari della prima fase che sarà caratterizzata da 22 giornate, cui seguiranno i playoff e la poule salvezza. Questo il commento al girone di Cristiano Mucciolo coach Tecnoteam: "E' un girone equilibrato, da noi ci sono tre squadre candidate alla promozione (Pinerolo, Mondovì e Talmassons), tre anche nell'altro girone (Futura Busto, Brescia e San Marignano). Direi che poi è stato tenuto in considerazione anche un criterio di vicinanza geografica. E per noi il derby con il Club Italia. Devo dire che è un buon girone, una composizione che offre a tutti la possibilità di buon campionato possibile. Non ci sono squadre forti in un girone oin un altro. Sono contento, va bene così. Ora, ovviamente, sta a noi essere pronti per la partenza già ai primi di ottobre. Lavoreremo sodo proprio per questo"

GIRONE A

Volley Millenium Brescia

Helvia Recina Volley Macerata

Marsala Volley (TP)

Volley Academy Sassuolo (MO)

Omag San Giovanni in Marignano (RN)

Olimpia Teodora Ravenna

Futura Volley Giovani Busto Arsizio (VA)

Volley Hermaea Olbia

Altino Volley (CH)

Sporting Club Maccalube Aragona (AG)

Assitec Volleyball Sant’Elia (FR)

GIRONE B

LPM Pallavolo Mondovì (CN)

Pallavolo Pinerolo (TO)

Volley Soverato (CZ)

Polisportiva Libertas Martignacco (UD)

Volley Talmassons (UD)

Club Italia

Unione Volley Montecchio Maggiore (VI)

C.S. Alba Volley Albese (CO)

Volley Vicenza

Pallavolo Sicilia Catania

PVT Modica (RG)