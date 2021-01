Albese Volley la Tecnoteam è tornata in campo a preparare l’esordio in B1 rosa 

Albese Volley dopo la sosta di fine anno il club brianzolo ha ripreso il lavoro in palestra.

Albese Volley la squadra di coach Mucciolo in settimana è attesa da una serie di test tra mercoledì 6 e sabato 9

L’Albese Volley è tornata in palestra dopo la sosta di fine anno. Da ieri la squadra di coach Cristiano Mucciolo ha già ripreso ad allenarsi in vista dell’esordio in campionato di serie B1 femminile previsto per il 23 gennaio a Palau. E quella che attende la Tecnoteam è una settimana di lavoro molto intensa aperta ieri sera da una seduta con il preparatore atletico Giuliano Botta poi tecnica e con coach Mucciolo ed i suoi assistenti. Oggi si replica mentre domani mercoledì 6 gennaio sarà un’Epifania in campo per la Tecnoteam con un allenamento congiunto al Centro Pavesi di Milano prima con il Club Italia ed a seguire con Costa Volpino. E il team bergamasco di Costa Volpino sarà gradito ospite di Albese in un secondo allenamento congiunto programmato per sabato 9 gennaio a porte chiuse presso la palestra Pedretti.