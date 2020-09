Albese Volley la Tecnoteam è tornata in campo e ha aperto la stagione 2020/21

Albese Volley iniziata ieri la nuova stagione del club brianzolo di B1 femminile.

Albese Volley coach Cristiano Mucciolo: “Finalmente dopo 6 mesi d’inattività non vedevamo l’ora di tornare in campo e siamo tutti carichi”

E’ ufficialmente partita la stagione 2020/21 dell’Albese Volley. Ieri sera infatti presso la palestra Pedretti si è radunata la Tecnoteam in vista del nuovo campionato di serie B1 femminile. Presenti la rosa al gran completo, giocatrici confermate e nuove, staff e dirigenza con il presidente Graziano Crimella a fare gli onori di casa. Poi il primo allenamento delle ragazze sul campo della palestra Pedretti di Albese a porte chiuse. Una forte emozione rimettere piede sul terreno dopo una così lunga assenza. Prima parte di allenamento gestita da coach Mucciolo ed il vice Biffi subito con il pallone poi a seguire duro lavoro con Giuliano Botta, il preparatore atletico. Sorridente e carico coach Mucciolo al primo giorno di lavoro della sua nuova Tecnoteam con tanta voglia di ricominciare e di ripagare la fiducia di chi lo ha voluto ancora qui a guidare il gruppo per il terzo anno di fila.

Il commento di coach Cristiano Mucciolo

“Finalmente dopo sei mesi d’inattività siamo tornati in campo non vedevamo l’ora. E’ stato brutto interrompere la stagione scorsa ma ora siamo carichi tutti, dirigenza, staff e ragazze per ricominciare. Confesso che ho aspettato questo giorno con trepidazione e tantissima voglia. Anche se ora partiamo con molta calma visto che da qui all’inizio del campionato a novembre avremo più di due mesi per prepararci bene. Comunque ho trovato tutte le ragazze in forma e in buone condizioni. Per me è un gioia essere stato ancora confermato per il terzo anno un segno di continuità, fiducia e feeling e sono grato per questo molto alla società e al presidente. Il campionato che ci aspetta è tosto ed equilibrato, non sarà facile ma noi siamo competitivi e abbiamo tantissima voglia”.