Albese Volley: si apre oggi il 3° turno di ritorno della Poule salvezza di serie A2 donne.

Albese Volley: la Tecnoteam già salva torna in campo questo pomeriggio a Perugia

Il tempo di archiviare la salvezza matematica ed ecco che l'Albese Volley è di nuovo in campo. Questo pomeriggio alle 17 infatti la Tecnoteam apre il 3° turno di ritorno della Poule salvezza di serie A2 ospite della 3M Pallavolo Perugia già battuta all'andata per 3-1 il 22 marzo scorso a Casnate. Al seguito della squadra albesina, per questo suo secondo impegno esterno ravvicinato, c'è anche il presidente Graziano Crimella che ha così commentato il traguardo salvezza:

"Sono molto felice per questo risultato: ci abbiamo sempre creduto, dico grazie a ragazze e allenatori. Per una realtà come Albese è qualcosa di grandioso restare a questi livelli".

Programma del 3° turno di ritorno Poule salvezza serie A2 donne

Martedì 25 aprile, ore 17, 3M Pallavolo Perugia – Tecnoteam Albese Volley Como

Mercoledì 26 Orocash Lecco – Assitec Volleyball Sant’Elia, Emilbronzo 2000 Montale – Anthea Vicenza Volley, Desi Shipping Akademia Messina – D&a Esperia Cremona

Classifica Poule salvezza serie A2 donne

Tecnoteam Albese Volley Como 41 (14 – 14); Orocash Lecco 36 (12 – 17); D&a Esperia Cremona 36 (11 – 17); Chromavis Eco Db Offanengo 34 (11 – 18); Emilbronzo 2000 Montale 30 (11 – 18); Anthea Vicenza Volley 29 (10 – 18); Desi Shipping Akademia Messina 29 (9 – 19); Assitec Volleyball Sant’Elia 26 (7 – 21); Seap-Sigel Marsala 21 (7 – 21); Club Italia 19 (6 – 23); 3m Pallavolo Perugia 15 (5 – 23).