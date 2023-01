Albese Volley: oggi inizia il 5° turno di ritorno per la squadra brianzola di serie A2 donne.

Albese Volley: la Tecnoteam gioca d'anticipo e va a Cremona per il bis vincente

Con ancora negli occhi la bella vittoria esterna nel turno infrasettimanale è già giorno di gara per l'Albese Volley che oggi, sabato 21 gennaio, alle 17.30 renderà visita per il 5° turno di ritorno di serie A2 femminile alla D&A Esperia Cremona.

Una seconda trasferta consecutiva ravvicinata che la Tecnoteam affronta per provare un nuovo colpo e un altro sorpasso in classifica così come è accaduto in settimana contro l'Offanengo. Cremona infatti precede il team di coach Mauro Chiappafreddo di soli 2 punti che sogna di ripetere il successo ottenuto nel match d'andata in casa per 3-2 il 3 novembre scorso.

Coach Chiappafreddo è carico dopo la vittoria di Offanengo, una vittoria che ha fatto bene a morale e classifica della sua Tecnoteam:

"Arriviamo a questo anticipo da un successo importante e da una partita in cui siamo stati molto bravi, attenti e aggessivi. Tutti hanno dato il massimo per ottenere i tre punti e continiamo a lavorare così".

Programma del 5° turno di ritorno del girone A serie A2 donne

Sabato 21 gennaio ore 17.30 D&a Esperia Cremona – Tecnoteam Albese Volley Como; domenica 22

Lpm Bam Mondovi’ – Valsabbina Millenium Brescia, Volley Hermaea Olbia – Bsc Materials Sassuolo, Orocash Lecco – Emilbronzo 2000 Montale, Futura Giovani Busto Arsizio – Chromavis Eco Db Offanengo, Itas Trentino – Club Italia.

Classifica aggiornata del girone A serie A2 donne

Itas Trentino 33 (10 – 4); Valsabbina Millenium Brescia 30 (10 – 4); Futura Giovani Busto Arsizio 29 (10 – 4); Bsc Materials Sassuolo 29 (10 – 4); Lpm Bam Mondovi’ 25 (8 – 6); Volley Hermaea Olbia 22 (8 – 7); Orocash Lecco 18 (6 – 8); D&a Esperia Cremona 18 (5 – 10); Emilbronzo 2000 Montale 17 (6 – 9); Tecnoteam Albese Volley Como 16 (6 – 9); Chromavis Eco Db Offanengo 15 (5 – 10); Club Italia 9 (3 – 12);