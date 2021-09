Albese Volley, la Tecnoteam ha iniziato ad allenarsi al PalaFrancescucci di Casnate

Albese Volley: sono gironi di novità gradite per il club brianzolo di A2 femminile.

Albese Volley: intanto nello staff tecnico al fianco di coach Mucciolo e del vice Cardinali è arrivato anche l'assistente Massimo Monti

Settimana di novità per l'Albese Volley che sta proseguendo sotto la regia di coach Cristiano Mucciolo nella preparazione in vista dell'esordio nel campionato di serie A2 femminile 2021/22 che avverrà il 10 ottobre sul campo del Soverato. In queste ultime ore si è unito nello staff di coach Mucciolo anche il secondo assistente Massimo Monti da Saronno che affiancherà anche il vice David Cardinali.

Monti è laureato in Scienze motorie dal 2019 e vanta in carriera prima di Albese altre esperienze sportive in club del territorio. Sotto gli occhi dello staff tecnico al completo, la Tecnoteam ieri ha per la prima volta calcato il parquet del PalaFrancescucci di Casnate con Bernate, lo storico impianto di gioco che ha visto tanti successi nel passato della glorioso Pool Comense del basket e oggi è già casa della Libertas Cantù di volley maschile come del Gorla Cantù di basket C Silver, dove le ragazze albesine giocheranno le partite casalinghe della prossima stagione di A2 femminile.

Il roster completo della Tecnoteam 2021/22

1 Federica Ghezzi (libero)

2 Martina Veneriano (centrale)

3 Anna Lualdi (palleggio)

4 Caterina Cialfi (palleggio)

6 Sara Scurzoni (centrale)

7 Giulia De Nardi (libero)

8 Michela Gallizioli (centrale) 9 Alice Bocchino (banda) 10 Carlotta Zanotto (banda) 11 Maria Oikonomidou (opposto) 12 Irene Baldi (banda/opposto)