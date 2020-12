Albese Volley la Tecnoteam ha ripreso ad allenarsi. Domani ultimo test

Albese Volley ultime fatiche del 2020 in palestra per la prima squadra di B1 femminile.

Albese Volley mercoledì 30 dicembre amichevole per la squadra di coach Mucciolo a Milano contro Club Italia

Come previsto dopo i brindisi di Natale ieri sera la prima squadra dell’Albese Volley è tornata in palestra per riprendere le sedute di allenamento le ultime di questo 2020. Ieri sera infatti squadra al completo agli ordini di coach Cristiano Mucciolo e del suo staff si presentata in campo desiderosa di ripartire perchè il campionato è ormai vicino e scatterà il 23 gennaio in Sardegna, a Palau, contro Capo d’Orso. Dopo l’allenamento di ieri sera già oggi la Tecnoteam bissa mentre domani pomeriggio, mercoledì 30 dicembre è previsto un altro allenamento congiunto presso il Centro Pavesi di Milano contro il Club Italia. Sarà questa ultima fatica del 2020 prima della nuova sosta per brindare al Capodanno: qualche giorno ancora da trascorrere in famiglia per poi tornare in palestra in vista del debutto nell’atteso torneo di serie B1 femminile.