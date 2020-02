Albese Volley la Tecnoteam ha ripreso il lavoro verso la sfida di sabato 8

Albese Volley verso la prima giornata di ritorno dei Serie B1.

Albese Volley la squadra di coach Mucciolo riparte sfidando in trasferta la Conad Alsanese

Dopo la sosta per la Coppa Italia l’Albese Volley è tornata in campo per preparare il 1° turno del girone di ritorto del campionato di serie B1. Alla ripresa il team di coach Cristiano Mucciolo riparte da secondo in classifica dietro la capolista Picco Lecco e con la delicata trasferta di Alseno contro la Conad che già all’andata sconfisse per 3-1 in casa. Poi seguiranno il match interno contro Settimo, la trasferta di Trescore e la nuovo impegno casalingo contro Vigevano. A marzo solo trasferte a Trecate, Palau e Torino con la Parella. Ad aprile rientro ad Albese per la sfida contro Costa Volpino che precede dopo Pasqua il super derby di Lecco contro la capolista Picco.

LA CLASSIFICA DOPO IL GIRONE DI ANDATA

Acciaitubi Picco Lecco 31; Tecnoteam volley 28, Esperia Cremona 23, Cbl Costa Volpino 21, Lilliput Settimo Torinese 20; Conad Alsenese 19, Don Colleoni Trescore 18, Arredo Frigo Acqui Terme e Florens Vigevano 17, ProChimica Virtus Biella 15, Trecate Volley 14, Capo d’Orso Palau 12, Parella Torino 0.

Programma del 1° turno di ritorno

Sabato 8 febbraio ore 21 Conad Alsanese-Tecnoteam, Cremona-Acqui Terme, Palau-Trecate, Biella-Costa Volpino, Lilliput-Vigevano, Picco Lecco-Parella Torino. Riposa Colleoni Trescore.

