Albese Volley la Tecnoteam in passerella a Villa Olmo con le nuove mascherine

Albese Volley domani presentazione ufficiale della squadra di B1 femminile.

Albese Volley sabato 26 alle ore 11 il vernissage del team di coach Cristiano Mucciolo e società ma senza pubblico

Tutto pronto in casa dell’Albese Volley per l’annuale presentazione ufficiale della prima squadra che parteciperà al prossimo campionato di serie B1 femminile. Domani sabato mattina i campi del Tennis Como dalle ore 11 faranno da cornice alla tradizionale passerella della Tecnoteam proprio come accaduto lo scorso anno.

Ci saranno oltre al presidente Graziano Crimella e alla dirigenza ovviamente tutte le giocatici, lo staff tecnico capitanato da coach Critiano Mucciolo, gli sponsor e qualche genitore delle atlete. Interverrà anche il sindaco di Albese Ballabio e l’assessore allo sport Primerano. Non ci sarnno purtroppo i tifosi per rispettare i protocolli anti-Covid,. che però potranno seguire la presentazione Tecnoteam sulla pagina facebook del club. E non ci saranno neppure le formazioni giovanili CS Alba, sempre per le stesse motivazioni di sicurezza. Ci sarnno invece e faranno il loro debutto domani proprio per la presentazioneufficiale le nuove mascherine dell’Albese Volley realizzate dal vice allenatore della prima squadra Davide Biffi. Le atlete domani quindi per la passerella ufficiale sulla terra rossa di Villa Olmo di Como potranno sfoggiare questo dispositivo di protezione con i colori sociali del club.