Albese Volley la Tecnoteam in posa per il calendario 2021 e per beneficenza

Albese Volley realizzata la tradizionale inziativa natalizia del club brianzolo.

Albese Volley le giocatrici della B immortalate dal fogofrafo Santini a favore dell’Associazione Luce e Vita per la lotta alla leucemia

L’Albese Volley scende in campo per Natele ma per beneficenza. Anche quest’anno infatti le giocatrici della prima squadra di serie B1 femminile, della Tecnoteam si sono prestate a fare da modelle per il calendario del 2021 nelle mani di chi lo ha realizzato con passione il fotografo Augusto Santini ed a Maarigrey per le meravigliose sciarpe utilizzate dalle ragazze per gli scatti. Il calendario è già disponibile con una offerta a partire da 10 euro. Tutto il ricavato sarà destinato a favore dell’Associazione Luce e Vita ONLUS per la lotta alla leucemia.