Albese Volley, la Tecnoteam in volo verso la Sicilia dove domani sfiderà Messina

Albese Volley: si pare oggi il 4° turno della Poule Salvezza di A2 donne.

Albese Volley: domenica in campo anche per la squadra Under18 a caccia del titolo provinciale

Si apre già oggi il 4° turno della Poule Salveza nel campionato di serie A2 femminile che vede in viaggio l'Albese Volley verso la Sicilia dove domani, domenica 26, alle ore 16 renderà visita alla Desi Shipping Akademia Messina attualmente al terzultimo posto del girone. L'occasione ghiotta per la capolista Tecnoteam di continuare il suo buon momento sulla scia delle prime due vittorie di questa seconda fase.

Programma del 4° turno della Poule salvezza serie A2 donne

Sabato 25 marzo ore 16 Club Italia – Assitec Volleyball Sant’Elia.

Domenica 26 marzo ore 15 Orocash Lecco – Seap-Sigel Marsala, ore 16 Desi Shipping Akademia Messina – Tecnoteam Albese Volley Como; ore 17 3m Pallavolo Perugia – D&a Esperia Cremona, Chromavis Eco Db Offanengo – Anthea Vicenza Volley.

RIPOSA: CHROMAVIS ECO DB OFFANENGO

Classifica della Poule salvezza serie A2 donne

Tecnoteam Albese Volley Como 34; D&a Esperia Cremona 28; Chromavis Eco Db Offanengo,

Orocash Lecco 27; Emilbronzo 2000 Montale 26; Anthea Vicenza Volley 25; Assitec Volleyball Sant’Elia 18; Seap-Sigel Marsala, Desi Shipping Akademia Messina 17; Club Italia 12; 3m Pallavolo Perugia 10.

Unde18 in finale provinciale doenica 26 marzo

Intanto le buone nuove arrivano anche dal settore giovanile del club brianzolo. Merito della squadra Under18 Italtex Cabiate - Cs Alba che si è qualificata per la finale provinciale di categoria. Appuntamento domani pomeriggio alle 17 - quasi in contemporanea alla prima squadra in Sicilia - per l'atto conclusivo alle ore 17 presso il palazzetto di Cabiate (Via Paolo VI 6, Cabiate) a caccia del titolo provinciale.